Samsung'un Akıllı Ev Platformuna Yeni Cihazlar Eklendi

Günümüz hayatında mobil uygulamalar ile kontrol edilebilen ampuller, ısıtıcılar, klimalar, televizyonlar ve dahası gibi elektronikler için Samsung'un SmartThings isimli bir platformu bulunuyor. Bu platform sayesinde birçok akıllı ev cihazını tek bir yerden kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.

Hayatı kolaylaştıran SmartThings platformuna Samsung bugün itibariyle 1080p çözünürlükte 145 derecelik HDR çekim yapabilen ve gece görüş özelliğine de sahip olan 89,99 dolarlık SmartThings Cam güvenlik kamerası, 9,99 dolarlık akıllı LED ampul ve ev içi kullanıma uygun akıllı priz olmak üzere toplamda 3 adet yeni cihazı ekledi.

Kamera ve akıllı prizin Samsung'un SmartThings akıllı ev platformuna bağlı olmaksızın başka yöntemler ile de kullanılabildiği belirtilirken akıllı lambanın ise sadece bu platform ile etkileşimli bir şekilde çalışabildiğine değiniliyor. Güney Koreli Silikon Vadisi devi şirketin tanıttığı üç adet cihazın daha şimdiden satın alınabilir durumda olduğu da söyleniyor.