Samsung'un 5g Telefonu Uzak Değil

5G teknolojisinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan Samsung'un 5G uyumlu telefonları, yeni gelen bilgilere göre "uzak olmayan bir gelecekte" hazır olacak.

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SK Telecom'un CTO'su Park Jin-hyo, Samsung'un 5G teknolojilerinde önemli bir aşama kaydettiğini ve yakında bir 5G telefonu üreteceğini MWC 2018'de gazetecilere söyledi. Kısa bir süre önce Huawei de benzer bir açıklama yapmış, ilk 5G telefonunun 2018'in ikinci yarısında çıkacağını söylemişti.

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Park sözlerine "Huawei, teknolojilerinde öne çıkıyor. Samsung çok fazla şey söylemese de, yoğun bir hazırlık içindeydi," şeklinde devam etti ve daha fazla detay sunmadı.

Samsung, 5G modem prototipini CES 2018'de kapalı kapılar ardında ortaklarına göstermişti. 5G'nin teorik olarak 5Gbps hızına ulaşması, 4G LTE, 3G ve 2G ağlarıyla geriye yönelik uyumlu olması bekleniyor. Galaxy S9'un halefi olması beklenen Galaxy S10'un Samsung'un ilk 5G destekli telefonu olacağına inanılıyor.