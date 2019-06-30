Samsung'un 45 W'lık Yeni Hızlı Şarj Ünitesi, Şanghay'da Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni telefonu Galaxy Note10'u tanıtmaya hazırlanırken yeni söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Söylenenlere göre telefon, 45 W hızlı şarj özelliğiyle gelecek. Bu duyum doğru çıkarsa Galaxy Note10, şimdiye kadar en yüksek hızlı şarj değerine sahip Samsung marka telefon olacak. Bununla beraber telefonun 25 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı yönünde söylentiler de var. Şimdiyse Samsung, Şanghay'da düzenlenen MWC 2019 konferansında 45 W USB PD hızlı şarj ünitesini sergiledi.

Samsung, daha önce 2 tane USB Type-C model göstermişti. İsimleri SE8A ve MM101 olan bu yongalar 100 W'lık bir hızlı şarj desteği sunacak. Note10'un çıkış tarihine yaklaştığımız dönemde Samsung'tan böyle bir atılım görmek, Note10'un hızlı şarj kapasitesi için umut verici olabilir. Her şeye rağmen Samsung'un Galaxy Note10 modelinde standart 25 W'lık TA800 yongasını kullanması da muhtemel.

Basında çıkan haberlere göre referans tasarımdaki yonga modeli SE8A. Samsung'a pahalıya patlayan Note7'lerdeki patlama sorunundan bu yana şirket; batarya ve hızlı şarj konusunda çok dikkatli davranıyor. Bu yüzden uzun zamandır eski 15 W hızlı şarj programını kullanmayı tercih etmişti.