Samsung TV'ler 14 yıldır yeni deneyimleri tüketicilerle buluşturuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung TV'ler 14 yıldır yeni deneyimleri tüketicilerle buluşturuyor

Samsung'un geliştirdiği TV'ler yeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokarken, Samsung TV'lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim ve gelişim dikkati çekiyor.

Samsung TV'ler 14 yıldır yeni deneyimleri tüketicilerle buluşturuyor
19.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:20

Samsung'un geliştirdiği TV'ler yeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokarken, Samsung TV'lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim ve gelişim dikkati çekiyor.

Samsung açıklamasına göre, markanın geliştirdiği TV'ler geçmişte hayal edilmesi dahi zor olan yeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokuyor. Samsung'un geliştirdiği TV'lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim markanın sınırları ne derece zorladığını da ortaya koyuyor.

Dünya genelinde 38 Ar-Ge merkezinde yılda ortalama 20,2 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapan, 7 Tasarım Merkezi'nde ürünlerini geliştiren Samsung, geleceği bugünden şekillendiren ve insanların yaşamını kolaylaştıran ürünleriyle global TV pazarında da 14 yıldır önemli başarılar elde ediyor.

Şirketin geliştirdiği teknolojilerle TV'ler kişiselleştirilebilirlik ve kullanım kolaylığı ile bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Samsung sadece teknik özellikler açısından değil aynı zamanda tasarım ve estetik açısından da evlere getirdiği yenilikçi TV'ler sayesinde, kişilerin yaşam tarzına uygun TV'ler de sunuyor.

"Yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, şunlar kaydetti:

"Bundan yaklaşık 10 yıl önce bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut, büyük veri, robotik, öğrenen makineler gibi yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Samsung'un tüm bu alanlarda 'Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir' vizyonuyla yaptığı inovasyonlar hepimiz için daha iyi bir yaşam amacıyla yapılıyor. Bu kapsamda televizyonlarda modüler tasarımları ve bağlantılı özellikleri ile özgürlüğün sınırlarını hiç olmadığı kadar genişlettik. Salonunuzda siyah ekranı ortadan kaldıran tasarım ürünleri, mobil içerikleri aynı keyifle büyük ekranda tecrübe etmenizi sağlayan yeni ürünler, eski televizyonlara göre 16 kat daha iyi görüntü sunan 8K televizyonlar ile sektöre liderlik ediyoruz."

2006 yılında geleceğin TV'lerinin ilk temeli atıldı

Açıklamaya göre, 2006 yılında piyasaya sürdüğü The Bordeaux LCD TV ile bir milyonun üzerinde satış başarısı gösteren Samsung, 2007 yılında çevre dostu çift enjeksiyon teknolojisine sahip LCD TV'yi satışa sunarak bu pazarda öne çıktı.

Samsung, 2009 yılında LED ekranlı ilk televizyonunu duyurduğunda daha yüksek çözünürlükler ve canlı renklerin yanında o zamanki televizyonlardan 3'te 1 oranında daha ince bir televizyonu da sundu.

2010'da ise LED TV'lerine 3D desteğini getiren marka, 2011 yılında ilk akıllı televizyonunu duyurarak, kullanıcıların bilgisayarlarında olduğu gibi televizyonlarında da içerikleri kontrol edebilmesini sağladı. Samsung Akıllı TV'ler (Samsung Smart TV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim verildiği dönemde de öğrencilere yardımcı oldu.

Samsung'un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile öğrenciler dersleri büyük ekranın getirdiği kolaylık sayesinde verimli bir şekilde takip ederken tek sayfadan bütün içeriklere hızlı erişim imkanına sahip oldu.

Açıklamaya göre, ilk kavisli Samsung televizyonu 2014 yılında sunan Samsung, televizyonun form faktörünü de değiştirdi. 2016 yılında kuantum teknolojisi SUHD TV'ler aracılığıyla evlere girerken bu TV'ler yeni ekran teknolojileri sayesinde 64 kat daha fazla renk ve 2,5 kat daha parlak ekran sunmaları ile dikkati çekti.

2017 yılında geliştirdiği QLED ekran teknolojisi ile Samsung, Televizyon endüstrisinde Quantum çağının yüksek çözünürlük, renk ve parlaklık deneyimini tüketiciler ile buluştururken, QLED ekranlar artık televizyon teknolojisinin de yeni temeli oldu. Samsung QLED'ler 2018 yılında ise 8K görüntü kalitesini sağlayarak yeni bir çığır daha açtı. 4K UHD'den 4 kat ve FHD'den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük sunan 8K ile yepyeni bir gerçeklik boyutu evlere geliyor.

Günümüze gelindiğinde ise Samsung, inovatif çalışmalarını geçmişte olduğu gibi aynı şekilde devam ettirerek The Frame, The Serif, Sero, The Wall gibi kişisel yaşam tarzına uygun yeni modelleri ile TV dünyasındaki konumunu güçlendiriyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı Güncel
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 'pes' dedirtti
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hacı Bektaş Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Nihat Doğan Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Süleyman Seba Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Samsung TV'ler 14 yıldır yeni deneyimleri tüketicilerle buluşturuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:01:44. #1.15#
title