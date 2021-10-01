Samsung, 'The Frame' ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor - Haberler Ekonomi
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Samsung, "The Frame" ile Louvre başyapıtlarını evlere getiriyor

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Samsung,

Samsung Electronics, dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile yaptığı iş birliğiyle lifestyle ekrana sahip televizyonu The Frame'deki sanat galerisi içeriğini bu müzedeki sanat eserleriyle genişletiyor.

Samsung Electronics, dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile yaptığı iş birliğiyle lifestyle ekrana sahip televizyonu The Frame'deki sanat galerisi içeriğini bu müzedeki sanat eserleriyle genişletiyor.

Şirket açıklamasına göre, Louvre Müzesi'nden sanat eserlerinin koleksiyona katılmasıyla birlikte The Frame artık 42 farklı ülkeden 1.500'ün üzerinde sanat eserinin yer aldığı bir sanat galerisine dönüşüyor.

İş birliği kapsamında Samsung, tüm The Frame kullanıcılarına dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 40 farklı sanat eseri ve fotoğraf ile keşfetme fırsatı sunuyor. Louvre seçkisinde Mona Lisa ve Cana'daki Düğün Ziyafeti gibi mutlaka görülmesi gereken şaheserlerin, görkemli Louvre galerilerinin ve mimarisinin yanı sıra Louvre Piramidi ve Tuileries Bahçesi gibi müze alanlarının fotoğrafları yer alıyor. Kullanıcılara her eserin kısa bir açıklaması sunulurken eserlerin arka plan ve tarihsel bilgilerine erişme imkanı da sağlanıyor. Ayrıca Samsung ve Louvre, bu yıl içinde The Frame kullanıcıları için yeni özel içerikler sunmayı da planlıyor.

The Frame kullanıcıları Louvre Müzesi'nin yanı sıra Viyana Albertina Müzesi, Londra Tate Modern, Amsterdam Van Gogh Müzesi, Saint Petersburg Hermitage Devlet Müzesi ve LUMAS dahil olmak üzere birçok müze ve galerinin koleksiyonunda bulunan sanat eserlerine de 4K kalitesiyle erişebiliyor.

Dört farklı renk seçeneği bulunuyor

The Frame, onu benzerlerinden farklı kılan özelleştirilebilir bir tasarıma sahip. Kullanıcıların kişisel stilini yansıtan yenilikçi bir dijital tablo işlevi gören The Frame sayesinde izleyiciler dünyanın en ünlü eserleri arasından kendi zevklerini yansıtan dilediklerini seçebiliyor. Kullanıcısını yansıtan bu lifestyle ekrana sahip televizyonun 2021 modelinde beyaz, bej, siyah ve venge olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

The Frame, sanat eseri görünümünü tamamlayacak şekilde duvara sıfır askı aparatıyla monte edilebiliyor ve güç kaynağı dahil tüm TV bağlantılarını entegre eden tek bir yarı saydam kablo üzerinden One Connect Box'a bağlanabiliyor. Televizyon ayrıca Stüdyo Stand ayağı kullanılarak odada istenilen bir yere de yerleştirilebiliyor. The Frame, galeri tasarımına ek olarak sunduğu yüzde 100 renk hacmi sağlayan Quantum Dot teknolojisine sahip son derece canlı 4K QLED görüntü kalitesi ile izleyicileri zengin ve gerçekçi renkler dünyasına götürüyor.

Samsung'un lifestyle ekrana sahip TV ürünleri hakkında daha fazla bilgi için "https://www.samsung.com/tr/lifestyle-tvs/" adresi ziyaret edilebiliyor.

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