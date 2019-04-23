Samsung Test İçin Dağıttığı Galaxy Fold Cep Telefonlarını Geri Topluyor

Katlanabilir cep telefonu Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini erteleyen Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, test denemeleri için bazı gazetecilere ve uzmanlara dağıttığı telefonları geri topluyor.

Cihazı birkaç gün kullandıktan sonra teknoloji uzmanı gazeteciler ekranların karardığını, ışıkların yanıp söndüğünü ve bazı teknik sorunların yaşandığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle