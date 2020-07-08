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Samsung Telefonların da Kutusundan Şarj Aleti Çıkmayacak
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Samsung Telefonların da Kutusundan Şarj Aleti Çıkmayacak

Apple, iPhone 12 kutusunda şarj aletine yer vermeyecek gibi görünüyor.

Samsung Telefonların da Kutusundan Şarj Aleti Çıkmayacak
08.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:47

Apple, iPhone 12 kutusunda şarj aletine yer vermeyecek gibi görünüyor. Ancak bunu yapan tek şirket Apple olmayacak. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre, gelecek Samsung telefonların da kutusundan şarj cihazı çıkmayabilir.

Samsung, her yıl yüz milyonlarca akıllı telefon satıyor. Piyasaya sürülen seri telefonların yarısından bile şarj cihazının çıkmaması büyük maliyet düşüşüne neden olur. Orta seviye modellerde daha da agresif fiyatlandırmalar görebiliriz. Rapora göre, Samsung bazı akıllı telefonların kutusunda şarj aletine yer vermemeyi düşünüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren kutusundan şarj cihazı çıkmayan ilk Samsung telefonları görebiliriz.

Samsung, Apple Neden Kutudan Şarj Cihazını Çıkarıyor?

Şarj aletleri, cep telefonlarının tamamlayıcı parçası. En ucuz telefonların bile kutusundan şarj cihazı çıkar. Eskiden Samsung cep telefonunu Nokia şarj aleti ile şarj etmek imkansızken, şimdi ortak bağlantı noktası (USB-C) sayesinde şarj aleti aramak gerekmiyor. iPhone'lar dışında neredeyse tüm akıllı telefonlar şarj ve veri aktarımı için USB Type-C portunu kullandığından, istediğiniz telefonu istediğiniz şarj cihazıyla şarj edebiliyorsunuz. Üreticilerin donanımlarını gittikçe güçlendirdiği akıllı telefonların fiyatını daha da artırmamak için kutu içeriğinden ödün vermesi şaşırtıcı değil. Üreticiler, her ne kadar kullanıcıların yeni bir şarj aletine gerek duymacağını düşünse de, yurt dışında 1000 dolar, ülkemizde 10.000 TL fiyat etiketini geçen üst seviye akıllı telefonların kutusundan şarj aletinin çıkmaması kabul edilemez.

Şarj Adaptörü Aksesuar Olarak Satılacak

Görünüşe göre, son kullanıcı olarak sıcak bakmasak da ileride akıllı telefonların şarj aletleri aksesuar olarak, ayrı satılacak. Üreticinin orijinal şarj cihazlarını kullanmayı tercih edenler için üreticinin yararına bir şey ancak üçüncü parti şarj aletlerinin kullanılması beraberinde bazı sorunları da getirecektir.

Kaynak: Tamindir

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