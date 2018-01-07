Samsung'tan Yeni Laptop!

Samsung, CES 2018'de üç yeni laptop'unu birden göstermeyi planlıyor. Notebook 7 Spin'in 2018 modelinde yapılacak değişiklikler ise şimdiden ortaya çıktı.



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Bu senenin modelindeki en önemli değişiklik, cihazın artık 13 inç'lik bir melez cihaz olması. Notebook 7 daha önce 15 inç'lik bir konvertible idi. Laptop'un tasarımında yıllar içinde pek değişiklik yapılmadı, ancak cihazın tasarımı yeterince iyi olduğundan belki de buna gerek yoktu.



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Yeni model Windows Hello güvenli oturum açma işleviyle ve güç düğmesinin üzerine eklenmiş parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Bir başka yenilik, Active Pen adlı Samsung kalem desteği. CES 2018'de hakkında daha fazla bilgi edinme şansını bulacağımız bu kalem, ayrı olarak satılıyor.



İçinde neler var?



Yeni oturum açma yöntemi ve kalem desteği müthiş olsa da çoğu kullanıcı, cihazın sunduğu teknik özellikleri ve fiyatının bu özelliklere değip değmeyeceğini merak edecektir. 13,3 inç'lik Full HD PLS dokunmatik ekrana sahip cihaz, geçen senenin 15,6 inç'lik ekranına kıyasla küçültülmüş. 8. nesil Intel Core i5 işlemciyle gelen cihaz, 8GB RAM ve 256GB SSD'ye sahip. 1,53kg ağırlığındaki cihazın çerçevesi 18,5mm kalınlığında.







Sunulan bağlantı türlerine baktığımızda laptop'un üzerinde bir USB-C, bir USB 3.0, bir USB 2.0, HDMI çıkışı ve ses çıkışı görüyoruz.



Samsung, yeni Notebook 7 Spin'in fiyat bilgisini açıklamadı. Notebook 7 "belirli ülkelerde" 2018'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.





