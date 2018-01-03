Samsung'tan Thunderbolt'lu Monitör

Samsung, CES 2018'de tanıtacağı 34 inç'lik Thunderbolt 3 bağlantılı yeni monitörünü ortaya çıkardı.



İLGİLİ HABER LG en büyük OLED TV'yi tanıtıyor



Ultra-geniş (21: 9) kavisli monitör Samsung CJ791, 3.440x1.440 çözünürlük sunuyor ve 1.500R kavise sahip (oldukça keskin bir kavis). QLED panel daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sunuyor ve firmaya göre renkleri "125% sRGB spektrumunda isabetle yansıtıyor".



İLGİLİ HABER LG'den özel bir V30!



Bolca canlı rengin yanında izleyiciler, 178 derecelik bakış açısının da tadını çıkarabiliyor. Başta da söylediğimiz gibi CJ791'de bir Thunderbolt 3 portu, bunun yanında yüksekliği ayarlanabilir bir ayak, açı ayarı ve hoş görünümlü, ince bir çerçeve bulunuyor.



Samsung yeni ekranıyla hem iş dünyasını, hem de 4 ms'lik gecikme süresiyle oyuncuları hedefliyor. Bunun yanında monitördeki "oyun modu", en iyi sonuçlar için renk ve kontrastı akıllı biçimde ayarlayabiliyor.



Monitörün fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak CES'e günler kaldığına göre fazla beklememiz gerekmeyecek.



