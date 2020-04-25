Samsung Tablet Patenti Önemli Bir Detaya İşaret Ediyor
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Samsung Tablet Patenti Önemli Bir Detaya İşaret Ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung tablet patenti ile ön plana çıkıyor.

25.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:27
Samsung Tablet Patenti Önemli Bir Detaya İşaret Ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung tablet patenti ile ön plana çıkıyor. Şirketin yeni akıllı tabletlerinde çok daha farklı bir ekipman kullanacağı kesinleşti diyebiliriz.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIFO) başvuran firmanın tableti ilginç bir aparata sahip olacak. Akıllı tabletlerin dik durmasını sağlayan stand, yeni Samsung akıllı tablet modellerinde de kullanılacak. Böylece en çok da rahat bir tablet kullanımı amaçlanıyor. Son dönemlerde görüntülü görüşme sayısının artmasıyla birlikte, büyük şirketler böyle ekipmanları daha çok kullanmaya başladı. Samsung Muhtemelen bundan çok etkilendi ve görüntülü görüşmeler için daha rahat bir imkan sunmaya çalıştı.

Samsung tablet patenti başka nelere işaret ediyor?

Büyük şirketler tarafından alınan patentler sadece uygulamaya geçirildiği için önemli olmuyor. Aynı zamanda şirketlerin gelecek ile ilgili planlarını da büyük ölçüde ortaya koyuyor. Örneğin Samsung bu patent ile birlikte, görüntülü görüşmelere ağırlık vereceğini gösteriyor.

Paten ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise orta kısımdaki boşluk oldu. Firma muhtemelen bu boşluğa, bir hoparlör yerleştirilmesi için yer verdi. Ayrıca içerisinde hoparlör ızgaraları olduğu da görülüyor. Patent ayrıntılı olarak incelendiğinde bir Micro SD kart girişinin olduğu da dikkat çekiyor.

Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ adını verdiği amiral gemisi tabletler ile ilgili şirket çalışmalara devam ediyor. Bu patent bahsi geçen akıllı tabletler ile ilgili olabilir. Henüz bu patentin uygulamaya geçirilip geçirilmeyeceği kesin olmasa bile firmanın gelecek planları daha rahat anlaşılıyor. Sizce bu patent kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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