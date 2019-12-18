Samsung şirketinin tepe yöneticilerine sendikal faaliyetleri engellemekten hapis cezası
Güney Kore mahkemesi, Samsung Electronics şirketinin iki tepe yöneticisini, sendika çalışmalarını sabote etmek suçundan 18’er ay hapis cezasını çarptırdı.
18.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:57
Güney Kore mahkemesi, Samsung Electronics şirketinin iki tepe yöneticisini, sendika çalışmalarını sabote etmek suçundan 18'er ay hapis cezasını çarptırdı.
Seul mahkemesi, yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hooo ve başkan yardımcısı Kang Kyung-hoon'ı, "Güney Kore çalışma yasalarını ihlalden" suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com