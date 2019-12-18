Samsung şirketinin tepe yöneticilerine sendikal faaliyetleri engellemekten hapis cezası
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Samsung şirketinin tepe yöneticilerine sendikal faaliyetleri engellemekten hapis cezası

Güney Kore mahkemesi, Samsung Electronics şirketinin iki tepe yöneticisini, sendika çalışmalarını sabote etmek suçundan 18’er ay hapis cezasını çarptırdı.

18.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:57
Samsung şirketinin tepe yöneticilerine sendikal faaliyetleri engellemekten hapis cezası

mahkemesi, Electronics şirketinin iki tepe yöneticisini, çalışmalarını sabote etmek suçundan 18'er ay hapis cezasını çarptırdı.


Seul mahkemesi, yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hooo ve başkan yardımcısı Kang Kyung-hoon'ı, "Güney Kore çalışma yasalarını ihlalden" suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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