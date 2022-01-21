Samsung, Singapur'da Müslümanların tepki gösterdiği reklamı geri çekti - Haberler
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Samsung, Singapur'da Müslümanların tepki gösterdiği reklamı geri çekti

Samsung, Singapur'da Müslümanların tepki gösterdiği reklamı geri çekti
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

Elektronik devi Samsung, Singapur'da yayımlanan reklamını Müslümanların tepkisi üzerine geri çekti.

Elektronik devi Samsung, Singapur'da yayımlanan reklamını Müslümanların tepkisi üzerine geri çekti.

BBC'nin haberine göre, Samsung'un Singapur'da yayımlanan reklamında, başörtülü bir annenin kadın gibi giyinen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.

Singapur'daki Müslüman toplumun reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.

Samsung Singapur'dan yapılan açıklamada, videonun "duyarsız ve saldırgan" olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı ifade edildi.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

Singapur, Samsung, Güncel, Haber

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