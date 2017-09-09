Samsung, Servet Dağıtıyor!

Samsung, ödüllü bug (hata) yakalama programı başlatan büyük şirketler arasına giriyor. Yeni başlayan Mobile Security Rewards Program sayesinde şirketin en güncel firmware'lerinde hata bulmayı başaranlar yüklü miktarda para ile ödüllendirilecek. Eğer bir güvenlik açığı bulmayı başarır ve bunu sağlam araştırma ve kanıtlarla desteklerseniz 200.000 dolara kadar ödül kazanabilirsiniz. Google ve Apple'ın sunduğu miktara yakın olan ödül sayesinde Samsung yasa dışı güvenlik açığı ticaretini engellemeyi umuyor.



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Bir Samsung Galaxy S8'i kobay faresine çevirmeden önce bilmeniz gereken bazı detaylar var. İlk olarak, bu program sadece en son Samsung telefonları kapsamıyor. 2016'dan beri piyasaya sürülen toplam 38 telefon ve tablet bu programa dahil. Para ödülüne hak kazanabilmeniz için telefon ile fiziksel bir bağlantı kurmadan ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan açığı bulmanız gerekiyor. Bixby, Samsung hesapları, Samsung Pay ve Samsung Pass gibi hizmetler içerisinde bulunan açık ve hatalar da para ödülü kazanabilir.



Bu tip programlar tüm açıkların bulunmasını garanti etmese de, büyük şirketler tarafından olumlu bir strateji olarak görülüyor. Ocak ayında milyonlarca dolar ödül dağıtan Google, bu sayede ürün ve hizmetlerinin çok daha güvenli olduğunu söylüyor.



Sonuçta açığı bulan kişi bunu kendi avantajı için kullanmak isteyecektir ve eğer şirketin kendisi açıklar üzerine ödül koyduysa en avantajlı seçenek bu olacaktır.





















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