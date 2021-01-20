Samsung, SATA SSD serisinin son üyesi "870 EVO"yu tanıttı
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Samsung, SATA SSD serisinin son üyesi "870 EVO"yu tanıttı

20.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:44
Samsung, SATA SSD serisinin son üyesi

Samsung Electronics, en çok satan SSD serisine eklediği en son SATA çözümü 870 EVO SSD'yi piyasaya sürdü.

Samsung Electronics, en çok satan SSD serisine eklediği en son SATA çözümü 870 EVO SSD'yi piyasaya sürdü.

Samsung açıklamasına göre, bu yeni sürücü, sınıfının en üst düzey performansıyla güvenilirliği bir araya getiriyor ve genel PC kullanıcılarından BT profesyonellerine uzanan geniş bir tüketici yelpazesini hedefleyen, tüm ihtiyaçlara yönelik bir depolama çözümü sağlıyor.

Samsung'un genel ve profesyonel kullanım için ideal olan yeni SSD sürücüsü 870 EVO, yüzde 38 daha yüksek rastgele okuma performansıyla günlük işlemleri daha da hızlandırırken yüzde 30 iyileştirilmiş sürdürülebilir performansı sayesinde SSD dayanıklılığını da artırıyor.

Performansının ve güvenilirliğinin yanında 870 EVO birçok bilgi işlem cihazı ve en güncel PC özellikleriyle geniş ölçüde uyumluluk gösteriyor. Sürücü, 2,5 inç SATA ara yüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde de 870 EVO, Windows'un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu sağlıyor.

Samsung ayrıca yeni 870 EVO'yu çevreyi de düşünerek tasarladı. Böylelikle üretim sürecinin her aşamasında karbon ayak izi azaltılarak üretilen yeni sürücüyle tüketicilere çevreci ürünleri seçebilme imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Bellek Marka Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı KyuYoung Lee, "SATA SSD serimizin zirve noktası, yeni 870 EVO, genel dizüstü ve masaüstü kullanıcılarının yanı sıra Ağa Bağlı Depolama (NAS) kullanıcılarını da hedefleyen, performans, güvenilirlik ve uyumluluğu bir arada sunan bir ürün." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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