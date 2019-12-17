Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz

17.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:53

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu'nun (RK) Google ile ilgili kararını ve ilgili süreçleri yakından izlediğini açıkladı.

Samsung Electronics Türkiye'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi: "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de, Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA