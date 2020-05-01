Samsung Raporları Kötüye İşaret Ediyor! Büyük Buhran

Her alanda en büyüklerden bir tanesi olan Samsung son dönemlerde yayınladığı raporlarla kötüye işaret ediyor.

Her alanda en büyüklerden bir tanesi olan Samsung son dönemlerde yayınladığı raporlarla kötüye işaret ediyor. Şirketin kar oranında büyük bir düşüş bekleniyor. İşte Samsung ile ilgili kötü haberimizin detayları.

Dünya geneline hakim olan Koronavirüs salgını nedeniyle herkes panik içerisinde. Bazıları bu hastalığın çok ciddi boyutlara ulaşacağını düşünürken, bazıları da daha olumlu tablo çiziyor. Olumlu tablo çizenlerin Samsung raporlarından sonra biraz daha negatif bakma ihtimalleri bulunuyor. Şirket birçok alanda zarar edebileceğini açıkladı.

Samsung salgın sürecini zor atlatıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung virüs süreci nedeniyle akıllı telefon satışlarında azalma yaşıyor. Kısa bir süre içerisinde kuruluş zarar etmeye başlayabilir. Bu durum Samsung tarihinde ilk defa görülecek diyebiliriz.

Öte yandan firma için her şey kötüye gidiyor demek doğru olmaz. Bazı alanlarda iyiye doğru bir yönelme bulunuyor. Örneğin işlemci alanında satışların iyi olduğu söyleniyor. Samsung tarafından yapılan açıklamada, "Belirsizlikler devam etmesine rağmen bellek endüstrisindeki genel koşulların sunucu ve PC talebi nedeniyle elverişli olması muhtemel" ifadelerine yer verildi.

Samsung ne kadar akıllı telefon satışlarında düşüş yaşansa bile, kar miktarında artış gösterdi. Bundaki en önemli etkinin 5G amiral cep telefonları olduğu düşünülüyor. Sizce Samsung gelirleri önümüzdeki dönemlerde nasıl bir grafik çizecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.