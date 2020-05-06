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Samsung QLED TV'ler, göz sağlığı sertifikasyon kurumlarından güvenlik onayı aldı

Samsung QLED TV'ler, göz sağlığı sertifikasyon kurumlarından güvenlik onayı aldı
06.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:36

Samsung QLED TV'lerin ultraviyole ve kızılötesi ışınlarını test eden göz sağlığı sertifikasyon şirketleri, bu TV'lerin fotobiyolojik LED riski oluşturmadığını ve tüketicilerin göz sağlığını koruduğunu teyit etti.

Samsung QLED TV'lerin ultraviyole ve kızılötesi ışınlarını test eden göz sağlığı sertifikasyon şirketleri, bu TV'lerin fotobiyolojik LED riski oluşturmadığını ve tüketicilerin göz sağlığını koruduğunu teyit etti. Böylelikle Samsung, TV sektöründe bu onayları alan ilk şirket oldu.

Samsung Electronics'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, QLED 8K ve 4K TV modellerinin ABD'nin göz sağlığı sertifikasyon şirketlerinden Underwriters Laboratories'ten (UL) 'fotobiyolojik LED riski yoktur.' onayı ve Almanya'daki Verband Deutscher Elektrotechniker'den (VDE) 'göz güvenliği' sertifikası aldı.

Her iki sertifikasyon kurumu da Samsung'un 2020 QLED TV serisinde en parlak ışığı yayan 65Q900T 8K ve 65Q90T 4K modellerindeki mavi ışığı, ultraviyole ışınları ve kızılötesi ışınları test etti.

Buna göre, Samsung, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) fotobiyolojik güvenlik ve göz standartları kapsamındaki sınıflandırmalar temelinde, QLED TV'lerinden yayılan çeşitli ışık türlerinin herhangi bir fotobiyolojik LED riski oluşturmadığını kanıtlayan onaylar alan TV sektöründeki ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı Yong Hoon Choi, "Samsung QLED TV'ler etrafa yüksek düzeyde ışık ve parlaklık yaysa da tümüyle sürükleyici bir izleme deneyimi sunarken görme duyusunu da koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çabalarımızın UL ve VDE tarafından tanınmasından mutluyuz. Ürünlerimizi geliştirirken müşterilerimizin güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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