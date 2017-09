Samsung QLED TV Alanlara Sınırları Kaldıran Galaxy S8 Akıllı Telefon Hediye





Samsung QLED TV Alana Galaxy S8 Hediye Kampanyası. Evimde Cebimde Samsung Kampanyası. Samsung'tan beklenen kampanya.



Samsung, görüntü teknolojisinde yeni inovasyon çağını başlattığı QLED TV modellerinde Türkiye pazarına özel olarak "Evimde Cebimde Samsung!" kampanyasını duyurdu.



Samsung Electronics Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine özel olarak QLED TV Günleri başlatıyor. Türkiye'de QLED Günleri'ne özel "Evimde Cebimde Samsung!" başlatılan kampanyanın Türkiye ayağında; Samsung QLED TV'nin 75Q8C, 75Q7F, 65Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birini satın alanları Samsung'un akıllı telefonu yeniden tanımladığı Galaxy S8 sürprizi bekliyor.



11 Eylül 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile Samsung QLED TV'nin 55Q8C, 55Q7F ve 55Q7C modellerini satın alacaklara ise Samsung Galaxy S7 akıllı telefonu hediye edilecek.



Samsung QLED TV Alana Galaxy S8 Hediye Kampanyası Kapsamı



Samsung QLED TV'nin 75Q8C, 75Q7F, 65Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birini satın alanları Samsung'un akıllı telefonu yeniden tanımladığı Galaxy S8 hediye

Samsung QLED TV'nin 55Q8C, 55Q7F ve 55Q7C modellerini satın alacaklara ise Samsung Galaxy S7 akıllı telefonu hediye edilecek.



"Evimde Cebimde Samsung!" kampanyası ile evlerin kapılarını; QLED TV'nin üstün görüntüleme teknolojisine açacaklarını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy;



"Türk tüketicisi Samsung markasını hem telefon hem televizyon tercihlerinde her zaman ön plana koyuyor. Şimdi TV alanında yeni bir dönem başlattığımız Quantum Dot teknolojisini QLED TV'lerimiz ile evlere taşırken kullanıcılarımıza üst segment iki telefonumuz olan Galaxy S8 ve S7 ile sürpriz yapacağız. Kampanyamızla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde aynı anda gerçekleştirilecek QLED TV Günleri heyecanını Türkiye'ye taşıyacağız" diye konuştu.



VDE'nin onayladığı devrimsel görüntüleme teknolojisi





Sektörde inovasyon ve teknolojik gelişim televizyon izleme deneyimini yeniden tanımlıyor. Her bakımdan yeni QLED TV; tüketicilerin tercihlerini etkileyecek ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı özelliğe sahip: Q Picture, Q Style ve Q Smart.



Q Picture, Quantum Dot teknolojisini, ışık verimliliği, stabilite ve daha geniş renk spektrumu alanındaki ilerlemeler sayesinde bir üst seviyeye çıkararak, ışık ve rengin kusursuz bileşimini sağlıyor. QLED TV, rengin gerçek tonunu yansıtıyor ve bugünün televizyon pazarındaki en yüksek düzey olan yüzde 100 renk hacmine ulaşıyor. Bu özelliği ile QLED, Avrupa'nın en geniş bilimsel teknik kurumlarından biri olan Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından sertifikalandırıldı.



Smart Hub Keyfi ile Sonsuz Ekran bir arada





Evde eğlencenin kalitesini yükselten Q Smart özelliği ise, QLED TV'de daha da yaratıcı ve bütünsel bir deneyim sunmak üzere geliştirildi. Yetenekleri genişletilmiş Samsung Tek Uzaktan Kumanda da artık daha fazla cihazı destekliyor; akıllı televizyonun çok sayıdaki bütün farklı kullanım alanlarında ses kontrol olanaklarını artırıyor. Android ve iOS mobil cihazlarda bulunan en yeni Smart View Uygulaması ile bir araya geldiğinde kullanıcılar bundan böyle daha yüksek derecede kişiselleştirilmiş Smart Hub'ın keyfini yaşayacak. Görünmez Kablo sistemine sahip Q Design özelliği ise; göz zevkini bozan bağlantılar ve kablo karmaşasını kaldırarak Samsung QLED'in her eve sorunsuz şekilde görsel uyum göstermesini sağlıyor.



MOBİL CİHAZLAR



S7

S8



TV Modeli



QE55Q7CAMTXTK

Ücretsiz

–



QE55Q7FAMTXTK

Ücretsiz

–



QE55Q8CAMTXTK

Ücretsiz

–



QE65Q7CAMTXTK

–

Ücretsiz



QE65Q7FAMTXTK

–

Ücretsiz



QE65Q8CAMTXTK

–

Ücretsiz



QE75Q7FGMTXTK

–

Ücretsiz



QE75Q8CAMTXTK

–

Ücretsiz



"Evimde Cebimde Samsung!" kampanyasıyla ilgili detaylı bilgiye www.samsung.com/tr/evimde-cebimde-samsung adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.



Samsung QLED TV Alana Galaxy S8 Hediye Kampanyası



http://www.teknotalk.com/samsung-qled-tv-alana-galaxy-s8-hediye-kampanyasi-59761/