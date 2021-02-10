Samsung Promotion uygulaması ile eğlence dünyasının fırsatları evlerde

Samsung Smart TV'lerde yer alan Promotion uygulaması üzerinden eğlence dünyasına giriş yapan kullanıcılar, birbirinden renkli ve popüler içerikleri televizyonlarına taşıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un en sevilen içerikleri gerçek kadar canlı ayrıntılarla sunan Smart TV'lerinde birçok ilgi çekici özellik de bulunuyor.

İzleyiciler bu TV'ler ile renkli bir izleme deneyimi yaşarken Samsung, Promotion uygulaması ile eğlence dünyasının en renkli ve popüler içeriklerini de kullanıcıların evlerine getiriyor.

2018 model ve sonrası Samsung Smart TV'lerde yer alan Samsung Promotion uygulaması sayesinde Samsung Smart TV sahipleri bir TV sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda birbirinden cazip tekliflerden faydalanarak eğlence dünyasının ayrıcalıklı imkanlarına da erişebiliyor.

Kullanıcıların bunun için Smart TV menüsü içinde "Uygulamalar" kategorisinde bulunan Samsung Promotion uygulamasına giriş yapıp aşağıdaki adımları takip etmeleri yeterli oluyor.

Smart TV menüsünde Uygulamalar başlığına girilip, açılan menüden Samsung Promotion uygulamasına giriş yapılıp, müşteriler için sunulan tekliflerden dilediğinizi seçebiliyor, seçilen teklif için belirtilen yönergeleri takip ediliyor.

Promotion uygulaması ile Samsung Smart TV sahiplerine sunulan en güncel tekliflerden bazıları şöyle:

"2 aylık D-Smart Go Film Dizi Paket Hediyesi: 30 Nisan'a kadar devam eden bu kampanya Samsung Smart TV'sini internete bağlayarak aktive eden tüketiciler için geçerli. 2018 Model ve sonrası, kampanyaya dahil TV modellerinden birine sahip olan tüketiciler, Samsung Promotion uygulaması aracılığıyla alacakları kampanya kodu ile D-Smart GO Film Dizi paketini 2 ay ücretsiz kullanma hakkı elde ediyor.

Kampanya detay ve şartları için: https://www.samsung.com/tr/dsmart-kampanyasi-subat-2021 2 - 8 yaş arası çocuklara İngilizceyi eğlenceli oyunlarla öğreten Lingokids uygulaması 3 ay ücretsiz olarak telefon veya tabletlerde: 28 Şubat'a kadar geçerli bu kampanyadan faydalanmak için Samsung Promotion uygulamasında ilgili teklife tıklayıp özel kampanya katılım kodu alınıyor.

Özenle seçilmiş harika filmleri çevrimiçi yayınlayan MUBİ servisi 90 gün boyunca ücretsiz: 28 Şubat'a kadar satın alınacak 2018 model ve sonrası Samsung marka akıllı televizyonlar için geçerli olan bu kampanya ile Samsung Promotion uygulamasında ilgili teklif kabul edildiğinde MUBİ filmleri 3 ay boyunca ücretsiz izlenebiliyor.

Beymen'den alışverişleriniz için ayrıcalıklı bir teklif: Samsung Smart TV'sini internete bağlayarak aktif eden tüketiciler, 28 Şubat'a kadar bu teklifi kabul ederek Beymen mağazaları, mobil uygulaması ve internet sayfasında yer alan Büyük Beymen İndirimi'ne ek yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip oluyor. Kampanya detay ve şartları için: https://www.samsung.com/tr/beymen-indirim-kampanyasi-ocak-2021/"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız