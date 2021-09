Samsung, PRO Plus ve gelişmiş EVO Plus mikro SD kartlarını pazara sunuyor

Samsung, günlük kullanıcılar ve profesyoneller için hızlı ve dayanıklı PRO Plus ve gelişmiş EVO Plus mikro SD kartlarını pazara sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Samsung'un 2021 model yeni mikro SD kart serisi, kullanıcılara yüksek yazma/okuma hızı ve Samsung'un 6 aşamalı korumasını sunuyor. Gelişmiş mikro SD kartlar, mobil cihazların belleğini yükseltmede, 4K UHD video depolamada, aksiyon kameraları ve drone'lar dahil olmak üzere birçok kullanım alanları için ideal bir ürün olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Samsung, müşterilerine günlük ve profesyonel depolama ihtiyaçlarını karşılamaları için, yüksek okuma-yazma hızına, daha yüksek dayanıklılığa ve geniş bir kapasite yelpazesine sahip yeni mikro SD ürünleriyle kapsamlı bir ürün serisi sunuyor.

Yeni mikro SD kartlarla mobil cihaz belleğini yükseltmek, aksiyon kameraları ve drone'lar ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmek, 4K Ultra HD (UHD) videolar ve diğer içerikleri ekstrem koşullarda muhafaza etmek mümkün oluyor.

Samsung'un en yeni mikro SD kartları, geliştirilmiş 6 aşamalı koruma ve bir önceki nesle göre iki kat daha fazla koruma katmanı sunarak suya, aşırı sıcaklıklara, x-ışınlarına, aşınmaya, düşmelere ve manyetik darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. 10 yıl sınırlı garantiye sahip PRO Plus ve EVO Plus mikro SD kartlar, hem kullanıcıların yer sıkıntısı çekmeden verileri depolamasını hem de içeriğin güvenle korunmasını sağlıyor.

"Yüksek performans için ihtiyaç duyulan özellik ve imkanları sunuyor"

Samsung'un mikro SD serisine yeni eklenen PRO Plus mikro SD kartlar, daha seçici olan içerik yaratıcıları için tasarlandı. 160MB/s ile 120MB/s'ye varan okuma ve yazma hızları sunan PRO Plus mikro SD kartlar, 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerde satışa sunulacak.

EVO Plus mikro SD kart, kullanım sırasında yüksek güvenilirlik ve istikrarlı performans sunuyor. Tüketicilerin günlük olarak gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için tasarlanan EVO Plus mikro SD, sunduğu 130MB/s'ye varan aktarım hızları ile önceki sürüme kıyasla 1,3 kata kadar daha yüksek sıralı okuma hızı sağlıyor. EVO Plus mikro SD kart 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB bellek seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Marka Ürün Ekibi Başkan Yardmcısı KyuYoung Lee, "Profesyoneller ve tüketiciler, sadece sevdikleri görüntülerin ve videoların koruma altında olduğunu bilmek için değil, aynı zamanda veri kaydetmeyi ve almayı kolaylaştırmak için de hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyor. Samsung'un yeni mikro SD kart paketi, her kullanıcının istediği daha yüksek hız, gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık gibi tüketicilerin ve profesyonellerin ultra yüksek performans için ihtiyaç duyduğu özellik ve imkanları sunuyor." ifadelerini kullandı.

Blue Wave tasarımıyla yepyeni bir görünüm kazandırılarak yeniden tasarlanan PRO Plus ve EVO Plus mikro SD kartlar, bugünden itibaren satışa sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık