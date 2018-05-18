Samsung, Parmağınız ile Konuşmanıza İmkan Veren Yeni Bir Telefon Üretti

Samsung, bir bileklikten yayılan sinyal sayesinde ve Bluetooth teknolojisi yardımıyla parmağınızı kulağınıza götürerek görüşme yapabileceğiniz cep telefonu bilekliği üretti.

AYNI ZAMANDA FITNESS BİLEKLİĞİ

Teknolojik yeniliklere imza atan ülkelerin başında gelen Güney Kore'nin ünlü Samsung markası, bir bileklikten yayılan sinyal sayesinde parmağınızı kulağınıza götürerek görüşme yapabileceğiniz bir cep telefonu bilekliği üretti. Sgnl ismi verilen ve aynı zamanda kaç kilometre yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu kaydeden bir fitness bilekliği görevi de gören bu cihaz gayet şık bir bileklikle çalışıyor.

SESİ, PARMAĞINIZ YARIMIYLA ALACAKSINIZ

İsterseniz klasik metal bir saate bile adapte ederek kullanabileceğiniz bileklik, telefon sinyallerini alıyor. İçinde bulunan bir mikrofon yardımı ile sesinizi karşıya ileten Sgnl bilekliği, parmağınızı kulağınıza götürerek karşıdaki kişinin sesini almanızı sağlıyor.

IOS VE ANDROID DESTEKLİYOR

Siz söz gelimi yürürken veya koşarken bileklikten gelen titreşimle telefon araması aldığınızı görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken, bilekliğin üzerindeki "konuş" komutu veren düğmeye basmak. Güney Koreli şirket, parmağı bir telefon alıcısına dönüştürdüğü cihazı, android 4.4 veya iOS 9'un üzerindeki işletim sistemlerini destekliyor.

YÜKSEK KALİTELİ SES

Yaklaşık 3.5 saat konuşma süresi olan Sgnl adlı cihazı kullananlar, parmağınızı kulağınıza götürerek yaptığınız telefon görüşmesinin kalitesinin yüksek olduğu yorumunu yapıyor. Kullananlardan bazılarıysa telefon kullanımının gizli ajan hissi verdiğini ve bunun çok ilginç bir deneyim olduğu görüşünü paylaşıyor.