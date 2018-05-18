Samsung, Parmağınız ile Konuşmanıza İmkan Veren Yeni Bir Telefon Üretti
Dünya ünlü cep telefonu markası Samsung'un ajan filmlerinden çıkmışa benzeyen yeni bilekliği sayesinde, parmağınızı kulağınıza götürerek telefon görüşmesi yapmak mümkün olacak.
Samsung, bir bileklikten yayılan sinyal sayesinde ve Bluetooth teknolojisi yardımıyla parmağınızı kulağınıza götürerek görüşme yapabileceğiniz cep telefonu bilekliği üretti.
AYNI ZAMANDA FITNESS BİLEKLİĞİ
Teknolojik yeniliklere imza atan ülkelerin başında gelen Güney Kore'nin ünlü Samsung markası, bir bileklikten yayılan sinyal sayesinde parmağınızı kulağınıza götürerek görüşme yapabileceğiniz bir cep telefonu bilekliği üretti. Sgnl ismi verilen ve aynı zamanda kaç kilometre yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu kaydeden bir fitness bilekliği görevi de gören bu cihaz gayet şık bir bileklikle çalışıyor.
SESİ, PARMAĞINIZ YARIMIYLA ALACAKSINIZ
İsterseniz klasik metal bir saate bile adapte ederek kullanabileceğiniz bileklik, telefon sinyallerini alıyor. İçinde bulunan bir mikrofon yardımı ile sesinizi karşıya ileten Sgnl bilekliği, parmağınızı kulağınıza götürerek karşıdaki kişinin sesini almanızı sağlıyor.
IOS VE ANDROID DESTEKLİYOR
Siz söz gelimi yürürken veya koşarken bileklikten gelen titreşimle telefon araması aldığınızı görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken, bilekliğin üzerindeki "konuş" komutu veren düğmeye basmak. Güney Koreli şirket, parmağı bir telefon alıcısına dönüştürdüğü cihazı, android 4.4 veya iOS 9'un üzerindeki işletim sistemlerini destekliyor.
YÜKSEK KALİTELİ SES
Yaklaşık 3.5 saat konuşma süresi olan Sgnl adlı cihazı kullananlar, parmağınızı kulağınıza götürerek yaptığınız telefon görüşmesinin kalitesinin yüksek olduğu yorumunu yapıyor. Kullananlardan bazılarıysa telefon kullanımının gizli ajan hissi verdiğini ve bunun çok ilginç bir deneyim olduğu görüşünü paylaşıyor.
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Abd mi Kore mi? En azından bunu düşünüp alın? Tabi ki KoreCevap Yaz Yayından Kaldır
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jetgiller ve uzay yolu olmak için azkaldıCevap Yaz Yayından Kaldır
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teknoloji son dönemlerini yaşıyor olabilir. bir zaman gelecek.yüce allah teknolojiyi durduracak.o zaman teknoloji çalışmayacak.Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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adamlar yapıyor söylenecek bir şey yok :clap:Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TEKNOLOJİ O KADAR ÇOK İLERLEDİKİ ARTIK SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARLA İNSANLARI TEMBELLİĞE YÖNELTİYOR BUNUN SONU HİÇ İYİ DEĞİLCevap Yaz 1 Yayından Kaldır