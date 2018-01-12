Samsung Onu da Emekli Ediyor

Samsung'un Game Recorder+ uygulamasını kullanarak oyun görüntülerinizi kaydediyorsanız, uygulamaya bir güncelleme geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu güncelleme, Kasım'dan beri beklediğiniz güncelleme değil, çünkü güncellemenin tüm amacı uygulamanın yakında kapatılacağını size söylemek.

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2015'te çıkan Game Recorder+ oyun görüntülerini, seslerini ve dışarıdan gelen sesleri videoya kaydetmenizi sağlıyordu. Kendi geliştirdiği uygulamalarda temizlik yapan Samsung'un listesinden son çıkardığı uygulama, Game Recorder oldu. Firma uygulamayı neden kaldırdığını açıklamasa da, sebep uygulamanın yeteri kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmaması olabilir.

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Samsung'un duyurusuna göre Game Recorder, 28 Şubat'tan itibaren oyun videosu kaydetmeyecek. Kullanıcıların daha önce uygulamayı kullanarak kaydettiği videoları yedeklemeleri gerekiyor. Uygulamayı videoları yedeklemeden kaldırırsanız, videolarınızı kaybedeceğiniz söyleniyor. Herhangi bir oyun videosunu yedeklemek için kayıtlı video üzerinde Kaydet düğmesine basmanız yeterli. Bunun ardından video, telefondaki Game Record klasörüne kaydediliyor.

Samsung, canlı yayın yapmayı seven oyun tutkunları için Game Live uygulamasını sunmaya devam ediyor. Firmanın oyunlara yönelik Game Launcher ve Game Tools adlı iki uygulaması daha var.