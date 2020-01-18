Samsung online mağazadaki tüm tabletlerde yüzde 18 indirim

18.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:56

Samsung, hem velileri ve öğrencileri sevindirmek hem de çocukların geleceğini şimdiden şekillendirmelerine yardımcı olmak için online satış mağazasından alınacak tüm tabletlerde yüzde 18'lik indirim kampanyası başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sadece Samsung'un online satış mağazasında geçerli olan kampanya 31 Ocak tarihine kadar satın alınacak tüm tabletleri kapsıyor.

Kampanya kapsamında yine Samsung'un online mağazasında Galaxy Tab S6 veya Galaxy Tab S5e tablet satın alanlara özel indirimle Türkçe klavyeli kılıflar da çok uygun fiyatlarla satın alınabilecek. Güzel bir hediye seçeneği için dileyenler, satın alacakları Galaxy Tab S6 için gri renkli Türkçe klavyeli kılıfa 1.299 TL yerine sadece 149 TL'ye ya da Galaxy Tab S5e için siyah renkli Türkçe klavyeli kılıfa 899 TL yerine sadece 99 TL'ye sahip olabilecek.

Galaxy Tab S6 çocuğunuz hayal gücünü özgür bırakacak, üst düzey kalitede verimliliğini yükseltecek. Örneğin S Pen ile çok kolay bir şekilde not tutmak mümkün hale gelecek. Çünkü el yazısıyla yazılan notlar dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Bunun yanı sıra çocuğunuz yarıyıl tatilinde eğlenmek istediğinde oyun oynamanın keyfini çıkarabilecek, sevdiği dizileri izleyebilecek.

Galaxy Tab S6 gelişmiş bir izleme deneyimi de sunuyor. 10.5"lik Süper AMOLED ekranıyla birlikte AKG ve Dolby Atmos® özellikli dörtlü hoparlörler çocuğunuzu izlediği içeriğin derinliklerine kadar çekecek. Unity ve Unreal Engine gibi lider konumundaki oyun platformlarıyla gerçekleştirilen ortaklıklar; grafik, ses ve akıllı donanım ve yazılımların bir araya gelmesiyle Galaxy Tab S6 üst kalitede oyun oynama deneyimi sunarken çocuğunuzun hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı da sunacak.

Yenilenmiş tasarımıyla Galaxy Tab S5e ise pratik kullanımı ile dikkati çekiyor. Bu tablet çocuğunuza tatilde oyun oynama, internette gezinme ve video izleme özgürlüğü sunacak.

Galaxy Tab S5e ile çocuğunuz en sevdiği videoları etkileyici çözünürlükte izleyebilecek.Galaxy Tab S5e dört adet hoparlöründen elde edilen zengin ve etkileyici seslerle çocuğunuzun eğlence deneyimini mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Galaxy Tab S5e'de ayrıca profesyonel olarak dengelenmiş etkileyici 3D sesler için Dolby Atmos ve AKG özellikleri de yer alıyor. Böylelikle çocuğunuz sevdiği şarkıları da istediği her yerde dinleyebilecek.

Kaynak: AA