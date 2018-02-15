Samsung Önemli Bir Google'a Bıraktı

Görünene göre Samsung'un hizmetler alanındaki hedefleri önemli bir darbe almış durumda. ZDNet'in öğrendiğine göre Samsung'un yazılım araştırma CTO'su Injong Rhee, Google'da bir "firma içi girişimci" olmak için firmadan ayrılmaya karar verdi. Yedi yıllık kıdemli isim, Samsung Pay ve Knox güvenlik platformunun geliştirilmesinde önemli roller almıştı. Ayrıca Samsung'un AI asistanı Bixby'nin ilk gelişim sürecine de liderlik etmişti. Bu ürünler hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bu ürünlerin öne çıkmalarındaki belki de en önemli isim Rhee idi ve yazılımlarından ziyade üst seviye ekranları ile işlemcileriyle tanınan bir firma için bunun küçük bir başarı olduğu söylenemez.

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Söylenilene göre Rhee'nin Google'daki görevi Nesnelerin İnterneti (IoT) projelerine liderlik yapmak olacak ancak bu projelerin tam olarak neler oldukları açıklanmış değil. Rhee, Google Cloud CEO'su Diane Greene'in altında görev alacak ve ayrılmış ev ve kurumsal IoT serileri için "planlı" bir stratejiyi hedefleyecek. Başka bir deyiş ile ürünlerin gerçeğe dönüşmeleri için şu ana kadar görülenden çok daha net bir çalışma ile karşılaşacağız.

Tabi ki Rhee'nin ayrılması Samsung'a büyük bir darbe olsa da, firmanın çalışmalarını en azından yakın dönemde durdurmayacaktır. Bixby 2.0 sürümü sunulmaya neredeyse hazır, Samsung Pay artık kendini kanıtlamış durumda ve Knox, mobil cihazların ötesine genişliyor. Ancak firmanın, artık aynı seviyede hizmet ürünleri yaratmak için yeni bir çabaya girmesi gerekiyor.