Samsung One Uı: Samsung Android Arayüzünü Değiştiriyor

Samsung Android Arayüzünü Büyük Ekranları Daha İyi Kullanmak için Yeniliyor!



Samsung One UI: Samsung Android Arayüzünü Değiştiriyor. Her şey büyük ekranları daha konforlu yapmakla ilgili…

Samsung düzenlediği geliştiriciler konferansında katlanabilir bir akıllı telefon modeli "Infinity Flex" duyurmasının yanı sıra; Daha temiz ve güzel Android Arayüzü Geliştirme Planlarını da ortaya çıkardı.

Samsung One UI olarak adlandırdığı yeni arayüzün simgelerinde yuvarlatılmış köşeleri olan yenilenmiş bir tasarıma sahip. Ayrıca tasarım şirketin gözleri "Önemli olan Şeylere Çekecek" dediği bir minimalist tasarıma sahip.

Yeni Arayüzün en önemli özelliklerinden biri Ayarlar ile ile ilgili herşeyi bir araya toplayan "Focus Blocks – Odak Blokları". Note 9 ve S9 Plus gibi Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarının ekranları büyük olduğu için Samsung One UI; daha büyük ekranlarda gezinmeyi daha rahat bir hale getiriyor.

Peki yeni arayüze sahip modelleri ne zaman kullanmaya başlayacağız?



Önümüzdeki yılın telefonlarında, muhtemelen Şubat ayında piyasaya sürülecek olan Galaxy S10'da yeniden tasarlamayı görmeyi bekliyoruz.

Engadget