Samsung Notebook 9 Serisi 17 Mart'ta Satışa Sunuluyor

Samsung Notebook 9 Pro ve Notebook 9 Pen 17 Mart'ta Satışa Sunuluyor



Samsung Notebook 9 Pen 1400 Dolardan, Notebook 9 Pro ise 1100 dolardan başlıyor. Samsung Notebook 9 Serisi satışa sunuldu.

Samsung, Notebook 9 Pen ve Notebook 9 Pro'nun 17 Mart'da satışa çıkacağını açıkladı.

Adında da anlaşılacağı gibi S-Pen ile entegre gelecek 13.3 inçlik model Notebook 9 Pen 1.5 santimetrelik ince bir alüminyum gövdeye sahip. Elbette 15 inç ekran sürümü de var. 13.3 inçlik modelin ağırlığı ise 1.12 kg, 15 inçlik model ise 1,49kg. Cihazın tek şarjla 15 saate kadar kullanım süresi olduğunu iddia ediyor.

Dizüstü bilgisayarın hızlı şarj özelliği, iki Thunderbolt 3 portu, bir USB-C portu ve Gigabit WiFi desteği var. Tüm modeller Intel 8565U i7 işlemciyi kullanıyor. Windows 10 Home yüklü ve bir Intel UHD Graphics 620 kartı, 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip. 15 inçlik modelinde GeForce MX150, 16GB RAM ve 1 TB SSD'ye yükseltilebilir. Notebook 9 Pen , 13.3¨ model için 1.400 Dolar, 15 "sürüm için 1.600 Dolar'dan başlıyor .

31 Mart 2019'a kadar Samsung'un web sitesinden bir tane satın alırsanız, bir PC'ye veya aksesuarlara yönelik 100 ABD doları tutarında bir eCertificate alıyorsunuz.

Bu arada Notebook 9 Pro, kutuda bulunan Aktif Kalemli – Active Pen – alüminyum kaplamaya sahip.

Itt, 256 GB depolama ve 8 GB RAM (512 GB depolama ve 16 GB RAM'e yükseltilebilir) ile aynı işlemci ve temel grafik kartını kardeşiyle kullanır. Aynı zamanda Gigabit WiFi ve hızlı şarjı desteklerken, Samsung Notebook 9'u tek bir şarjla 14 saate kadar kullanabileceğinizi söylüyor.

Notebook 9 Pro (aynı zamanda bir Windows 10 makinasıdır) 13.3 "ekrana sahip ve 1.2kg ağırlığında ve 1.100 dolardan başlıyor.

Samsung

Samsung Notebook 9 Serisi

Kaynak: Teknotalk.com