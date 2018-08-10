Samsung, Note 9 ve Yeni Ürünlerini Tanıttı

NEW Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni cep telefonu modeli Galaxy Note 9 ve teknoloji ürünlerini tanıttı.

New York'taki Barclays Center'da düzenlenen sunumda Note 9'un, 2960 x 1440 çözünürlüğe sahip 6,4 inç (16,26 santimetre) boyutta Super AMOLED Quad HD+ ekrana sahip olduğu belirtildi.

Sunumda, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciyi barındıran Note 9'un, 4 bin mAh batarya kapasitesinin olduğu ifade edilirken, aşırı ısınmayı önlemek için "su-karbon soğutma sistemi" ile donatıldığı vurgulandı.

Note 9'un arka bölümünde iki adet 12 megapiksel kamera yer aldığının bildirildiği sunumda, ön tarafta ise 8 megapiksel kamera bulunduğu kaydedildi.

Sunumda, okyanus mavisi ve lavanta moru renklerinde sunulan Note 9'un kalemi S Pen'in ise sarı renkte olduğu ifade edilirken, kaleme Bluetooth teknolojisi eklendiği dile getirildi.

Note 9'un güvenliğiyle ilgili olarak ise telefonda yüz tanıma, göz tarama ve parmak izi teknolojilerinin yer aldığı aktarıldı.

Sunumda ayrıca, Note 8'de bulunan su geçirmezlik, hızlı ve kablosuz şarj, Samsung Pay NFC gibi özelliklerin Note 9'da da yer aldığı bilgisine yer verildi.

Note 9'un 6GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip modelinin 999 ABD dolarına satılacağı bildirilirken, 8 GB RAM ve 512 GB hafıza sahip modelinin ise bin 250 dolardan satışa çıkacağı kaydedildi.

Note 9, ABD'de 24 Ağustos'ta mağazalardaki yerini alacak.

Samsung Watch

Sunumda, şirketin yeni akıllı saati Samsung Watch'ın AMOLED ekranının Corning Gorilla DX+ cama sahip ve Android ile iOS işletim sistemine sahip cep telefonlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Samsung Watch'ın 42 milimetrelik modelinin 330 ABD dolarından satışa sunulacağı kaydedilirken, 46 milimetrelik odelinin ise 350 dolardan satılacağı bildirildi.

Sunumda, pembe altın, gümüş ve siyah renklerde bulunan, kablosuz şarj özelliği olan Samsung Watch'ın 24 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği bilgisi verildi.

Ayrıca, sunumda, Samsung Pay NFC özelliği sayesinde kullanıcıların Samsung Watch ile ödeme yapabileceğine dikkat çekildi.

Galaxy Home

Samsung ayrıca, Google Home, Amazon Echo ve Apple HomePod gibi akıllı hoparlörlere rakip olacak Galaxy Home'u tanıttı.

Şirketin akıllı ses uygulaması Bixby ile çalışacak olan Galaxy Home'un, ayrıca, müzik dinleme uygulaması Spotify ile de uyumlu olacağı bildirildi.

Kullanıclar, Spotify'daki şarkılarını Note9, Galaxy Home veya Samsung TV'lerinden sesli komutla veya tek tuşla dinleyebilecek.