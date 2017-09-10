Samsung Note 8, 1 Günde 400.000 Bin Adet Sipariş Rekoru Kırdı!

Hakkında bir sürü dedikodu çıkan Samsung Galaxy Note 8, ön siparişe açılmasının ardında geçen yalnızca bir günde Güney Kore'de 400.000 sipariş alarak rekor kırdı.





Adından son derece fazla bahsedilen Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 8 yakalamış olduğu başarılı bir şekilde önümüzde ki günlerde gerçekleştireceği toplam satış adedinin daha yüksek olacağı düşünülüyor.



Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada Galaxy Note 8'in bütün lider cihazlarından daha fazla ön sipariş alarak rekor kırdığı ifade edildi. Galaxy Note 7'nin 13 günde ulaştığı 380.000 adet sipariş almıştı. Galaxy Note 8 ise bu rakamı bir günde geçerek 395.000 sipariş rakamına ulaşmayı başardı.







Samsung Galaxy Note 8 Ne Zaman Satışa Çıkacak?





21 Eylül'de raflara çıkacak olan Galaxy Note 8'in Türkiyede ki fiyatı 5000 TL seviyesinde. Önümüzde ki günlerde satış rakamlarının gelişmesi tahminlerimize göre son derece yüksek olacak ve belki de Note serisinin en çok satış adedine ulaşacak olduğu bir cihaz olduğunu düşündüğümüz Galaxy Note 8'in bu başarıyı hak ettiğini düşünüyoruz.