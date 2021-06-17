Samsung Neo QLED TV'lere "Mekânsal Ses Optimizasyonu" sertifikası
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Samsung Neo QLED TV'lere "Mekânsal Ses Optimizasyonu" sertifikası

Samsung Neo QLED TV'lere 'Mekânsal Ses Optimizasyonu' sertifikası
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Samsung Electronics, Neo QLED TV'lerin Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından verilen "Mekansal Ses Optimizasyonu" sertifikasını aldığını duyurdu.

Samsung Electronics, Neo QLED TV'lerin Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından verilen "Mekansal Ses Optimizasyonu" sertifikasını aldığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, oturma odası, yatak odası veya teras gibi farklı izleme ortamları, farklı ses deneyimleri sunuyor. VDE'nin "Mekansal Ses Optimizasyon" sertifikası, ortamdan bağımsız olarak sabit bir ses deneyimi sunabilen ürünlere veriliyor.

Samsung ses değişkenliğini azaltmak amacıyla Neo QLED TV'lerine SpaceFit Sound özelliği ekleyerek bu ürünlerin sunduğu ses deneyiminin standart bir dinleme ortamı deneyimine eş değer hale gelmesini sağlıyor. Bu teknolojide, perde, halı, duvar gibi sesi etkileyebilecek ortam unsurlarını algılayabilen yerleşik mikrofonlar kullanılıyor.

Örneğin, oturma odasındaki halının TV izlerken orta ve tiz değerdeki sesleri absorbe ettiği sistem tarafından algılanıyor ve bu sesler yükseltilerek ses düzeyi ortama uygun hale getiriliyor. Televizyonun duvara yakın bir konumda bulunduğu durumlarda ise bas sesi duvarla televizyon arasındaki boşluğun az olmasından dolayı bozulmaya uğrayabiliyor. "SpaceFit Sound" özelliği bu sorunu da algılayarak basları güçlendiriyor ve daha net bir ses verilmesini sağlıyor. Kullanıcılar daha önce sesi buna göre manüel olarak ayarlamak zorundaydı. Artık kullanım ortamını otomatik olarak algılayan "SpaceFit Sound" özelliği sayesinde, kullanıcıların herhangi bir ek ses ayarı yapmasına gerek kalmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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