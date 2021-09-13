Samsung Neo QLED 8K TV'ler teknolojik özellikleriyle dikkati çekiyor

Görüntü kalitesinin üst seviye ses sistemi ile desteklendiği Samsung Neo QLED 8K TV'ler, birçok teknolojik özellikle donatılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Neo QLED 8K TV'ler ile büyük ekranda üst düzey görüntü ve ses kalitesi ile izleme deneyimi yaşamak isteyenlerin ihtiyaç duyacakları birçok yenilikçi teknoloji sunuyor.

Sahip oldukları inovatif teknolojilerle fiyatlarının karşılığını veren bu TV'lerde kullanılan Quantum Matris Teknolojisi Pro sayesinde ortam, aydınlatılmış bir konser ya da tiyatro salonu görüntüsüne ve hissine sahip oluyor.

TV'ler yenilikçi Quantum Mini LED'ler sayesinde de derin siyah performansını artırıp ayrıntıları ortaya çıkararak görüntü parlamasında büyük oranda azalma sağlıyor. Daha gelişmiş görsel ayrıntılar sunan Neo Quantum İşlemci 8K da gelişmiş bir yapay zeka ile 8K Görüntü Yükseltme teknolojisi ile dikkati çekiyor. Bu teknoloji sayesinde işlemci, kaynaktan gelen görüntü kalitesi nasıl olursa olsun 8K seviyesinde daha ayrıntılı bir çözünürlük üretebiliyor.

1 milyar hassas renk tonunu destekleyen Neo QLED, görüntülerdeki en parlak sahnelerin bile yüzde 100 renk hacmiyle izlenmesini sağlıyor. Siyah ve parlaklık performansı sayesinde özellikle hem parlak hem de karanlık bölgelerin bulunduğu sahnelerde, görüntüdeki tüm ayrıntılar net olarak ortaya çıkıyor.

Hareketleri takip eden dinamik ses

Söz konusu TV'lerde yer alan Nesne Takip Sistemli Ses Pro (OTS Pro) teknolojisi sayesinde izleyiciler, her sahnenin sesini o sahnenin gerçekleştiği noktadan duyabiliyor, eğer sahne yer değiştiriyorsa ses de sahneyle birlikte yer değiştiriyor. Böylelikle TV'nin merkezinden ve tüm köşelerinden gelen sesin her ayrıntısı izleyeni daha derinden etkiliyor.

İzleyiciler, TV'lerini nereye ve nasıl yerleştirdiklerinden bağımsız olarak da artık sesin keyfini çıkarabiliyor. Örneğin, TV açıldığında oda ortamını analiz eden özel bir teknoloji sayesinde ses ayarları en iyi şekilde otomatik olarak ayarlanıyor. Eğer gürültü nedeniyle TV'de söylenenleri duymak zorlaşırsa ekrandaki sesler artırılarak net ve kolayca duyulan konuşma seslerine dönüştürülüyor. Neo QLED 8K TV'ler, tüm bu ayarları izleyicinin bir şey yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak yapıyor.

Söz konusu TV'lerin sonsuz tasarımı da şimdiye kadarki en ince profili sunuyor. Kenarları olmasına rağmen siyah kenarları ortadan kaldıran "sonsuz ekran", kullanıcıların izleme deneyiminde gerçekçiliği yeni bir seviyeye taşımasının yanı sıra iç mekanlara tamamen ince ve modern bir görünüm katıyor. Kablo dağınıklılığının da önüne geçen tasarıma sahip bu TV'ler özel askı aparatı sayesinde duvara çıkıntısız bir şekilde yerleştirilebiliyor.

Ofis ortamını evlere getiren özellikler

Neo QLED, ofis bilgisayarını otomatik olarak tanıyarak ofis belgelerine hızlı ve rahat bir şekilde erişme ve üzerlerinde çalışma imkanı da sunuyor. Kullanıcıların TV üzerinden iş arkadaşlarıyla birlikte Microsoft 365 belgelerinin üstünde dahi çalışması mümkün oluyor. Dahili Google Duo sayesinde de iletişim kurmak için sadece e-posta, mesaj ya da diğer belgelere bağlı kalmak yerine uzaktan kumandadaki tuşa dokunarak hemen tüm ekiple aynı anda bir görüntülü sohbet başlatılabiliyor. Böylece kullanıcılar, ofise gitmeden bir ofis toplantısının sunduğu tüm verimlilikten faydalanabiliyor.

Söz konusu TV'ler sadece film veya dizi izlemek için değil, oyun oynamak için de mükemmel bir alternatif olarak dikkati çekiyor. Daha fazla izleme alanı sağlayan daha büyük ve geniş TV ekranları, oyunculara en iyi oyun deneyimini sunuyor.

Oyunların optimize edilmeye gerek duyulmadan oynanmasını sağlayan Neo QLED 8K TV'ler, hareketli sahnelerde sıra dışı bir netlik de sağlıyor.