Samsung Money ile Tanışın: Paranın Samsung Hali
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Samsung Money ile Tanışın: Paranın Samsung Hali

Hakkında uzun bir süredir dedikodular çıkan ve en sonunda duyurusu yapılan Samsung Money önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Samsung Money ile Tanışın: Paranın Samsung Hali
27.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:50

Hakkında uzun bir süredir dedikodular çıkan ve en sonunda duyurusu yapılan Samsung Money önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi olan Samsung bomba gibi geliyor.

İnternette kendisi ile ilgili ilk olarak Apple Kart çakması denilen ancak daha detaylı incelendiğinde, biraz daha farklı bir sisteme sahip olduğu görülen Samsung Money kullanıma hazırlanıyor. Özellikle de Samsung Pay ile ortak çalışabilmesi bu cihazı çok daha ileri seviyelere taşıyabiliyor. Samsung Money by SoFi programı sayesinde hesap kartı kullanılır gibi bu kartı kullanabilirsiniz. Bakalım Samsung, hangi avantajları bu kart için sunuyor.

Samsung Money kart daha ucuz olacak

Şirket tarafından ifade edilenlere bakılırsa, diğer ülkelerdeki standart hesap kartlarından çok daha uygun fiyatlı komisyonlar kesilecek. Böylece kullanıcıların fiziki kart yerine daha çok böyle kartları kullanması sağlanacak. Elbette bu sadece Samsung'un kendi fikrinden çıkanlar.

Firma ayrıca bu kart kendilerine ulaşana kadar kullanıcıların Samsung Pay üzerinden yine ödeme işlemlerini gerçekleştirileceğini söyledi. Böylece kendilerine gönderilecek hesap kartını beklemelerine kesinlikle gerek kalmayacak. Hatırlayacağınız üzere Apple kart ile ilgili bu, önemli bir problem haline gelmişti. Samsung önlemini daha erken aldı. Tüm bunlara ek olarak, isteyenler kartlarını dilediği zaman dondurabilecek.

Sıra geldi şirketin sunduğu en cazip fırsata. Samsung Reward adındaki bir sistem ile birlikte, alışveriş yaptığınızda sizlere ek puan verilebilecek. Marketlerden aldığınız kartlara yüklenen puanlar gibi düşünebilirsiniz. Samsung, şimdilik son derece cazip fırsatlarla iyice bastırıyor. Sizce şirket bu tür kartlar ile önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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