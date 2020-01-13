Samsung, MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serilerini ilk kez tanıttı

13.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:22

Samsung Electronics, CES 2020'den önce en son MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serisinin tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ekran boyutları, 8K yapay zeka görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çevirme yetenekleri, yenilikçi ekran yönlendirme teknolojisi ve daha fazlası ile Samsung, 2020 serisinin sürükleyiciliği nasıl yeniden tanımladığını ve ev entegrasyonunda nasıl devrim yarattığını gösterdi.

Samsung, yeni nesil ekran teknolojisini benzersiz kişiselleştirme yetenekleriyle birleştiren, ev için hazır modüler MicroLED'i tanıttı.



Tüketiciler, artık Samsung'un tasarım ve yenilik mühendisliği ekiplerinin TV'yi nasıl yeniden tasarladıklarını bizzat tecrübe edebiliyor. 75, 88, 93 ve 110 inç ekran boyutlarıyla MicroLED modelleri farklı farklı ev ve yaşam tarzları için uygun. Yeni 88 ve 150 inç MicroLED modelleri ise herhangi bir duvara tam olarak uyum sağlaması amacıyla çerçevelerin dört tarafını da neredeyse tamamen kaldıran ultra ince sonsuz tasarımlar sunuyor. Tüketiciler, yeni kombinasyonlar oluşturmak ve TV'lerini özel alanlarına uyarlamak için birden fazla MicroLED paneli birbirine de bağlayabiliyor.

MicroLED ekranlar sınıfındaki en iyi görüntü kalitesini sunuyor. Daha yüksek derinlik, daha iyi çözünürlük ve daha yüksek netlik ile 5 bin nitlik bir zirve parlaklığı imkanı tanıyor. Kaynağından bağımsız olarak en yüksek kalitede içerik sunmak için derin öğrenmeye dayalı yükseltme becerilerinden de yararlanıyorlar. Bu MicroLED ekranlar, evde izleme deneyimi için benzersiz bir sürükleyicilik sağlıyor.

8K QLED serisi, güçlendirilmiş AI Quantum İşlemci 8K ve tasarım ile genişliyor



Samsung'un amiral gemisi Q950TS QLED 8K TV; çarpıcı, ultra ince form faktörü, birinci sınıf 8K görüntü kalitesi ve etkileyici surround sesi bir araya getiren sektörün ilk 8K TV'si. Ayrıca, Q950TS, benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi oluşturmak için yüzde 99 ekran oranıyla Infinity Ekranı'nı da sunuyor.



Etkileyici 8K çözünürlüğe sahip Q950TS, piyasadaki en iyi LCD görüntü kalitesini sunuyor. Yapay zekaya sahip 8K Quantum işlemcisi ile donatılmış olan 8K olmayan içeriği otomatik olarak bozulmamış ve gerçekçi 8K çözünürlüğe yükseltebilen dahili 8K yapay zeka, yükseltme ve derin öğrenme yeteneklerine sahip. Uyarlanabilir resim özelliği sayesinde ekranı hem ortam koşullarına hem de ayrı görüntülere göre optimize edebiliyor. Ayrıca, amiral gemisi ekranının arkasındaki güç merkezi olan AI Quantum işlemcisi, Samsung'un açık akıllı ev platformu Tizen'e de güç katıyor ve kullanıcıların gelişmiş görüntü kalitesinden diğer bağlı ev fonksiyonlarının kullanılabilirliğine kadar her şeyi deneyimlemelerini sağlıyor.

QLED 8K serisinin görüntü kalitesini ve tasarımdaki gelişmeleri daha da destekleyen 8K ekosistem, YouTube gibi sağlayıcıların 8K içeriği için kesintisiz oynatma sağlamak üzere genişlemeye devam ediyor. AV1 kodek'le daha iyi sıkıştırma oranları sağlanıyor ve HDR10 + teknolojisi, görüntü boyutu, parlaklık optimizasyonu ve kontrast oranı destekleniyor.



Görüntü kalitesi amplifikasyonundan yararlanmak için QLED 8K'nın birinci sınıf ses özellikleri olan Q-Senfoni, Nesne İzleme Sesi + (OTS +) ve Aktif Ses Amplifikatörü kullanılıyor. Bu özellikler, geniş ekran görüntüleme deneyimlerine karşılık gelen boyutsal ve dinamik ses sunarak sesteki yoğunluğu en üst düzeye taşıyor.



CTA "En İyi İnovasyon" kazananı HQ-Q800T soundbar sistemi ile eşleştirildiğinde, TV'nin hoparlörleri, ek bir ses kanalı olarak hizmet etmek ve daha dinamik bir ses ortamı oluşturmak için bu sistem ile senkronize oluyor.



Lifestyle TV "The Sero", küresel pazardaki ekran olasılıklarını genişletiyor



Samsung, "The Sero"nun yaygın bir şekilde tüketicinin beğenisine sunumuyla Lifestyle TV portföyünü de büyütüyor. Kore dilinde "dikey" anlamına gelen "Sero", tıpkı bir akıllı telefon veya tablet gibi yatay ve dikey yönler arasında dönme yeteneğine sahip. Geçen yıl Güney Kore'de piyasaya sürülmesinin ardından Samsung, 2020 yılında Sero'yu birçok küresel pazara sunacak.



Sero'nun ekran yönlendirme teknolojisi, içeriği geleneksel yatay biçimlerde ve mobil kullanım için tasarlanmış dikey biçimlerde düzgün ve doğal bir şekilde görüntülemek için kullanıcıların mobil cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor.



Tüketiciler, mobil cihazlarını yansıtan görüntüyle sosyal medya, YouTube ve diğer kişisel videolar da dahil olmak üzere çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabiliyor.



Milenyum ve Z kuşağı tüketicilerine yönelik olan Sero, her alanda öne çıkan modern bir tasarıma ve kullanılmadığı zamanlarda farklı ekran özelliklerine sahip.



CES'te bir CTA "En İyi İnovasyon" kazananı olan Sero, büyüyen mobil görüntüleme kitlesinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını karşılayan ev eğlencesi teknolojisine yeni bir yaklaşım sunarken, Samsung'un üst düzey ekranlarının en yeni işlevlerini birleştiriyor.



"Tüketiciler, ekranları evden çalışmak, evden egzersiz yapmak için kullanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görüntü Sistemleri Başkanı Jong-hee Han, tüketicilerin her gün ekranları evden çalışmak, evden egzersiz yapmak ve hatta evden alışveriş yapmak için kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşam tarzlarımız gelişmeye devam ettikçe TV ekranı, tüketicilere en sevdikleri içeriğe ve istedikleri zaman ve istedikleri yerde gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlamak için onlarla birlikte gelişiyor. 'Ekran her yerde' vizyonumuzun bir parçası olarak, yapay zeka temelli özellikleri ve 8K teknolojisini ekranlarımıza ekleyerek daha canlı ve bağlantılı bir ev içi izleme deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Samsung Electronics Amerika Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Grace Dolan da "Tüketiciler, bugün kendi yaşam tarzlarına tam olarak entegre olabilecek TV'leri bekliyor ve Samsung, yeni dijital hizmetler sunmak ve hayatınızı geliştirmek amacıyla yeni tasarımlar oluşturmak için ekranın rolünü yeniden tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA