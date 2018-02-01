Samsung, "Madencilik" Yapacak!

Söylenenlere göre Samsung, Bitcoin ve kripto para birimi madenciliği donanımı ASIC'ın üretim aşamasını başlatan firma. The Bell'den gelen yeni bir habere göre ise, Güney Koreli teknoloji devi bu ayın sonunda Bitcoin ve kripto para birimi madenciliği donanımının toplu üretimine başlayacak!

İLGİLİ HABER Bitcoin'e vergi geliyor

Bu hareket, iddialara göre Samsung'un Tayvan Yarı İletken Üretim Firması (TYİÜF) ile anlaşmasının bir parçası. TYİÜF, Güney Koreli firmadan donanım siparişi veren Tayvanlı bir madencilik ekipmanı sağlayıcısı. Samsung, sözleşmeye göre kurucu operatör olarak hareket edecek ve sonra Tayvanlı firma bu çipleri satacak. Bu çiplerin nereye sevk edileceği netleşmiş değil, ama büyük ihtimalle ilk olarak Çin'e gelecek.

Bunun Samsung'un kripto para birimi madenciliğine ilgi gösterdiği ilk sefer olmadığını belirtmekte de fayda var. Geçen sene ekim ayında firma, 8nm FinFET işlemi olan 8LLP'nin resmi olarak üretime hazır hale geldiğini açıklamıştı. Bu yeni işlem özellikle networking, kripto para birimi, mobil uygulamalar ve diğer durumlar için kullanılan yarı iletkenlere fayda sağlayacak.

İLGİLİ HABER Bitcoin mercek altında...

Diğer yandan, bu anlaşmanın Samsung'a ne kadar kar sağlayacağını da zaman gösterecek, özellikle de Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin keskin düşüşler yaşadığı bir zamanda bu, Samsung'tan riskli bir adım olabilir. Birkaç hafta önce Bitcoin 10,000 dolara düştü ve bu, en yüksek değeri olan 19,500 dolardan %48 oranında bir düşüştü.