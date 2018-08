Samsung Kavisli QLED Monitörlerini Sevk Etmeye Başladı



Samsung Kavisli QLED Monitörlerini ThunderBolt 3 Desteği ile Gönderiyor. İlk kullanıcılar Avrupa Bölgesi ülkeleri olacak.

Thunderbolt 3 destekli monitörler PC dünyasında hala oldukça nadir. Kavisli modelleri ise ondan da az. Ancak Samsung her ikisi içinde hazır.

Thunderbolt™ 3 QLED Curved Monitor 01

CES 2018'de tanıtılan CJ79 kavisli QLED Monitörünün dünya çapında sevkiyatları başladı.

34 inçlik ekran, 85W güç sağlayan iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir ekran sinyali ve tek bir kablo üzerinden veri sağlayan ultra geniş 3,440 x 1,440 kuantum nokta ekranı (yüzde 125 sRGB renk gamı ??dahil) ile eşleşiyor.

Samsung, MacBook Pro ve Windows dizüstü bilgisayar sahipleri için geniş bir çalışma alanı isteyen ve gözlerini düz bir ekrana bakmadan zorlayan bir verimlilik merkezi olarak sunuyor.

Monitör ayrıca HDMI, DisplayPort ve USB 3.0 bağlantı noktalarını içerir ve ayrıca bir çift 7W hoparlör ses sağlar. Samsung fiyatı konusunda hala bilgi vermiş değil. Aslında bu en çok merak ettiğim konuların başlında geliyor.

Thunderbolt™ 3 QLED Curved Monitor 02

Samsung CJ79 kavisli QLED monitörü şu anda Avrupa Pazarında mevcut yakında diğer ülkelere de gönderilecek.

Samsung CJ79 modeline alternatif isteyenler, yada Thunderbolt 3 desteği istemeyenler içinde Samsung CJ89 modeli var. 43 ve 49 inçlik geniş ekran seçenekleri olacak.

CJ89 43 Inch Curved Monitor

Key Specifications

Model

CJ79

CJ89

Model Name

C34J791

C43J89

C49J890

Design

Curved Display

Display

Size

34" (21: 9)

43" (32: 10)

49" (32: 9)

Resolution

3,440 x 1,440

3,840 x 1,200 (43")

3,840 x 1,080 (49")

Curvature

1,500R

1,800R

Panel Type

VA Curved

Brightness (Typ.)

300cd

Viewing Angle

178o(H)/ 178o(V)

Contrast Ratio (Typ.)

3,000 : 1

Response Time

4ms (GTG)

5ms (GTG)

Refresh Rate

100Hz

43" (120Hz)

49" (144Hz)

Input Signal

2 x Thunderbolt™ 3 (USB-C)

(85W, 15W Power Delivery)

1x HDMI, 1x DP, 2x USB 3.0

2x USB-C

(95W, 15W Power Delivery)

1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0

Speaker

7Wx2

7Wx2(49")

5Wx2(43")

Mechanical Function

HAS, Tilt, Wall Mount

HAS, Tilt, Swivel, Wall Mount

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Samsung Newsroom

https://www.teknotalk.com/samsung-kavisli-qled-monitorlerini-thunderbolt-3-destegi-ile-gonderiyor-65112/