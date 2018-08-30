Samsung Kavisli Qled Monitörlerini Thunderbolt 3 Desteği ile Gönderiyor
Samsung Kavisli QLED Monitörlerini Sevk Etmeye Başladı Samsung Kavisli QLED Monitörlerini ThunderBolt 3 Desteği ile Gönderiyor.
Samsung Kavisli QLED Monitörlerini Sevk Etmeye Başladı
Samsung Kavisli QLED Monitörlerini ThunderBolt 3 Desteği ile Gönderiyor. İlk kullanıcılar Avrupa Bölgesi ülkeleri olacak.
Thunderbolt 3 destekli monitörler PC dünyasında hala oldukça nadir. Kavisli modelleri ise ondan da az. Ancak Samsung her ikisi içinde hazır.
Thunderbolt™ 3 QLED Curved Monitor 01
CES 2018'de tanıtılan CJ79 kavisli QLED Monitörünün dünya çapında sevkiyatları başladı.
34 inçlik ekran, 85W güç sağlayan iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir ekran sinyali ve tek bir kablo üzerinden veri sağlayan ultra geniş 3,440 x 1,440 kuantum nokta ekranı (yüzde 125 sRGB renk gamı ??dahil) ile eşleşiyor.
Samsung, MacBook Pro ve Windows dizüstü bilgisayar sahipleri için geniş bir çalışma alanı isteyen ve gözlerini düz bir ekrana bakmadan zorlayan bir verimlilik merkezi olarak sunuyor.
Monitör ayrıca HDMI, DisplayPort ve USB 3.0 bağlantı noktalarını içerir ve ayrıca bir çift 7W hoparlör ses sağlar. Samsung fiyatı konusunda hala bilgi vermiş değil. Aslında bu en çok merak ettiğim konuların başlında geliyor.
Thunderbolt™ 3 QLED Curved Monitor 02
Samsung CJ79 kavisli QLED monitörü şu anda Avrupa Pazarında mevcut yakında diğer ülkelere de gönderilecek.
Samsung CJ79 modeline alternatif isteyenler, yada Thunderbolt 3 desteği istemeyenler içinde Samsung CJ89 modeli var. 43 ve 49 inçlik geniş ekran seçenekleri olacak.
CJ89 43 Inch Curved Monitor
Key Specifications
Model
CJ79
CJ89
Model Name
C34J791
C43J89
C49J890
Design
Curved Display
Display
Size
34" (21: 9)
43" (32: 10)
49" (32: 9)
Resolution
3,440 x 1,440
3,840 x 1,200 (43")
3,840 x 1,080 (49")
Curvature
1,500R
1,800R
Panel Type
VA Curved
Brightness (Typ.)
300cd
Viewing Angle
178o(H)/ 178o(V)
Contrast Ratio (Typ.)
3,000 : 1
Response Time
4ms (GTG)
5ms (GTG)
Refresh Rate
100Hz
43" (120Hz)
49" (144Hz)
Input Signal
2 x Thunderbolt™ 3 (USB-C)
(85W, 15W Power Delivery)
1x HDMI, 1x DP, 2x USB 3.0
2x USB-C
(95W, 15W Power Delivery)
1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Speaker
7Wx2
7Wx2(49")
5Wx2(43")
Mechanical Function
HAS, Tilt, Wall Mount
HAS, Tilt, Swivel, Wall Mount
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
Samsung Newsroom
https://www.teknotalk.com/samsung-kavisli-qled-monitorlerini-thunderbolt-3-destegi-ile-gonderiyor-65112/