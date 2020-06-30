HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini piyasaya sürdü

Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini piyasaya sürdü
30.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:47

Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, globalde oyun monitörü pazarının lideri Samsung Electronics, ezber bozan Odyssey oyun monitörlerini piyasa sunduğunu duyurdu.

Las Vegas'taki CES 2020 etkinliğinde tanıtılan Odyssey serisi, en derin ve en sürükleyici kavisli ekranları, sınıfının en iyi performans özellikleriyle bir araya getirerek oyun deneyimini baştan şekillendiriyor.

G7 monitörü, dünyanın ilk 1000R oyun monitörü, yani 1.000 milimetrelik kavis yarıçapına sahip. Ayrıca, oyunculara sorunsuz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için 1ms hızlı tepki süresi, 240Hz yenileme hızı ve oldukça net bir QLED görüntü kalitesini kapsayan birçok güçlü özelliği bir araya getiriyor.

Odyssey portföyünün üstün performansı, önde gelen uluslararası sertifika kuruluşu TÜV Rheinland tarafından da onaylandı. Kuruluş, monitörleri endüstrinin en iyi yüksek performanslı 1000R kavisli ekranı olarak kabul etti ve "Göz Konforu" sertifikası verdi.

"Samsung, küresel oyun monitörü pazarında lider konumunu sürdürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Görsel Ekran Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Samsung, sürükleyici yeni nesil oyun deneyimleri yaratma alanında devam eden yenilikleriyle mümkün olanın sınırlarını zorlayarak küresel oyun monitörü pazarında lider konumunu sürdürüyor. Samsung Odyssey G7 kavisli monitör; oyunculara ihtiyaç duydukları ve istedikleri gelişmiş performansı sağlayan kavis, konfor ve rekabet avantajının mükemmel birleşimi..." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 27, 32 ve 49 inç boyutlarındaki Odyssey oyun monitörleri, 240Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 1000R derin kavisiyle oyun keyfini artırıyor. Oyuncular ayrıca, ortamdaki ışıktan bağımsız olarak neredeyse hatasız renk görünümü için geniş dörtlü yüksek çözünürlük (WQHD; 2,560×1,440 çözünürlük), 16: 9 en boy oranı, 600 cd/m2 tepe parlaklığı ve Quantum dot teknolojisinden faydalanabiliyor.

Samsung ayrıca, piyasa trendlerine yönelik gözleme ve tüketicilerden toplanan geri bildirimlere dayanarak fütüristik tasarım ögelerini bir araya getirdi. Mat siyah dış yüzey, oyun sırasında statik ya da karanlık kalabilen ve oyuncunun tercihlerine göre renk değiştirebilen bir arka aydınlatma sistemi ile birleşiyor.

Samsung'un en yeni kavisli oyun monitörü G7, DP1.4'te NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve Uyarlanabilir Senkronizasyonu da destekleyerek oyunculara herhangi bir senaryo anında olağanüstü dinamik ve kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.

Odyssey monitörleri seçili mağazalardan alanlara SSD hediye fırsatı

Samsung Odyssey oyun monitörleri, Türkiye'de temmuz ayından itibaren satışta olacak.

Monitörlerin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı; 27 inç Odyssey G7 için 5 bin 499 lira, 32 inç Odyssey G7 için 6 bin 499 lira ve 49 inç Odyssey G9 için 13 bin 999 lira olarak belirlendi.

Temmuz sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında ise Odyssey monitörleri Hepsiburada, shop.samsung, Mediamarkt veya Vatan Bilgisayar kanallarından satın alanlara shop.samsung.com'dan faturaları ile başvuru yapmaları durumunda Samsung 27" Odyssey G7 için 970 EVO NVMe M.2 500GB, Samsung 32" Odyssey G7 için 970 EVO Plus NVMe M.2 500GB ve Samsung 49" Odyssey G9 için 970 EVO Plus NVMe M.2 1 TB SSD modelleri hediye edilecek.

Monitörlerin öne çıkan özellikleri şöyle:

"49 inç Odyssey G9: Odyssey serisinin en güçlü ürünü; 49" ekran büyüklüğünde, QLED ekran teknolojisine sahip ve HDR1000 özelliği bulunuyor. Renklerin daha derin, doğal, parlak ve gerçeğe en yakın şekilde görülmesini sağlıyor. 240 Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi ile günümüz teknolojisinin izin verdiği yüksek hızlı monitör. RGB led ışık teknolojisi, parlak beyaz rengi ile de birleşince tasarımını daha da şık bir hale getiriyor. Ürün 1000R kavisli ekrana sahip olup şimdiye kadar üretilen gözün doğal kavisine en yakın paneli sunuyor. Ürün, DQHD çözünürlüğüne sahip. Ekran Easy Setting Box teknolojisiyle ikiye bölünebiliyor, bir yandan yayın yaparken veya video izlerken, diğer yandan oyun oynanabiliyor. Monitör ayrıca FreeSync Premium Pro ve G-Sync uyumlu.

27 inç ve 32 inç Odyssey: 240Hz tazeleme hızına sahip bu monitörlerde VA panel olmasına rağmen GTG 1ms tepki süresi yakalanıyor. Küçük ekranda oyun oynamayı tercih edenlerin 27" ve 32" kavis sayesinde, oyuna daha hakim olmaları ve gözlerin daha az yorulması sağlanıyor. QLED, HDR600 teknolojisiyle renklerin daha derin, doğal, parlak ve gerçeğe en yakın şekilde görülmesi mümkün oluyor. Monitörün ön kısmından her iki köşede ve arkasında RGB ışık teknolojisiyle farklı bir ambiyans sunuluyor. Bu monitörler de G-Sync uyumlu olup QHD ekran çözünürlüğü ile geliyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı Ekonomi
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu Ekonomi
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Ekonomi
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir Ekonomi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi Ekonomi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cenk Eren Ebru Şallı Safiye Soyman
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini piyasaya sürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:50:38. #1.14#
title