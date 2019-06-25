Samsung, Katlanabilir Yeni Telefonlar Üzerinde Çalışıyor

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold planlandığı gibi iyi sonuçlara ulaşamamıştı. Çıkış sürecinin ardından, bildirilen birçok sorundan dolayı Samsung, Fold model telefonları geri toplamıştı. Sonrasında katlanabilir telefonlarla ilgili pek bir şey duymamıştık.

Şimdi de gelen haberlere göre Samsung, Galaxy Fold cihazını yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak başka katlanabilir modeller de yolda.

Bloomberg'in yaptığı habere göre Samsung, Galaxy Fold henüz çıkışını yapmadan bile önce iki farklı katlanabilir telefon üzerinde çalışıyordu. Bu modellerden biri içe doğru, biriyse de dışa doğru kapanacak şekilde tasarlanmıştı.

Kore menşeili bir internet sitesi olan Etnews, bu modellerden birinin önümüzdeki yıl Galaxy Fold'un ardından çıkışını yapacağını söyledi.

İçe kapanır modelin olabildiğince taşınabilir ve kompakt bir yapıya sahip olmasına odaklanıldığı söyleniyor. Bu arada Motorola da içe kapanır katlanabilir bir model üzerinde çalıştığı söylendi. Bu cihaz katlanmamış haliyle 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Etnews'te verilen bilgilere göre, cihaz katlandığı zaman Fold'da gördüğümüz gibi ikinci bir ekrana sahip olmayacak. Bunun yerine bildirimleri ve saati görebileceğimiz 1 inçlik bir ekran olacak.

Katlanabilir telefonlar için kullanılan teknoloji henüz tam olarak oturtulabilmiş durumda değil. Bu yüzden çıkacak yeni modellerin ne kadar başarılı olacağını önceden söylemek zor.