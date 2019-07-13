Samsung, Katlanabilir Bir Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Üzerinde Çalışıyor

Koreli teknoloji devi Samsung, şu anda Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürme hazırlığında. Katlanabilir ekranların öncülerinden biri olan şirket, farklı ürünlere yatırım yapmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten hiç çekinmiyor. Bununla birlikte daha önce denenmiş, fakat başarılı olunamamış alanlarda da kendini kanıtlamak için uğraşıyor.

Bu hususta Samsung'un bir patenti, artırılmış gerçeklik üzerine çalışmaya başladıklarını gösteriyor. ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisi'nde ortaya çıkan dokümantasyon, normal bir gözlüğe benzeyen giyilebilir bir akıllı cihazı ortaya çıkardı. Samsung Gear VR'dan çok daha kalın çerçevelere sahip olan gözlük, bu kısımlarda elektronik aksamlarını barındıracak.

Patentin gösterdiği görüntünün sadece patent alma amacıyla oluşturulmuş olma ihtimali varken, karşımıza çıkan cihaz çok daha farklı da olabilir. Ancak şu anki görüntü, gözlük takıldığında otomatik olan açılan bir cam tasarımını gösteriyor.

Gözlüğün kulağa konulan kısımları açık olduğunda, yine aynı kısımda bulunan projektör ön camlara gerekli görüntüyü yansıtacak, böylece kullanıcı da istediği şeyleri buradan gerçekleştirebilecek. Cihazın yanlışlıkla kapanmaması içinse şirket manyetik sensörler kullanmayı planlıyor.