Samsung, Kârının Yarısından Fazlasının Düştüğünü Açıkladı

Haziran ayının geride kalmasıyla birlikte şirketler birer birer gelir raporlarını yayımlamaya başladılar. Apple'ın geçtiğimiz günlerde verdiği tahminler ve istatistiklerin ardından şimdi de ezeli rakibi Samsung, 2019 yılının ikinci çeyreği için beklentilerini açıkladı. Durum Samsung için pek iç açıcı görünmüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle yarı iletken yonga üretiminin şirkete ciddi zorluklar yaşattığı, bunun farkında olunduğu ve üstesinden gelebilmek için yeni büyüme yollarının arandığı ifade edildi.

Açıklanan verilere göre Samsung, 2019 yılının ikinci çeyreği için Apple'dan alınan 684 milyon dolarlık tazminata rağmen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 56 oranında kar kaybı yaşıyor. Buna göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde 13.3 milyar dolar kazanan Samsung'un bu yılki karının yaklaşık 5.8 milyar dolar olması bekleniyor.

Ayrıca şirketin, elde edeceği toplam gelir, 47.89 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüş anlamına geliyor.

Samsung'un da içinde bulunduğu elektronik çip pazarındaki rekabetin yüksek olması ve şirketlerin sürekli olarak fiyat düşürmesi, Samsung'u zora sokmuşa benziyor. Şirketin, elektronik çip pazarından beklentisinin yüksekliği, ne yazık ki gerçek rakamlarla bağdaşmamış durumda. İlerleyen dönemlerde şirket, yeni bir kararla karşımıza çıkabilir.

Samsung, bu gelir raporunda fazla ayrıntıya girmedi. Ancak şirketin ay sonunda yayımlayacağı tam rapor, daha net sonuçları elde etmemize imkan sağlayacak. Rapor yayımlandığında, şirketin karında yaşanan düşüşün net değerlerini anlamış olacağız.