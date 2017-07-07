Samsung Kârında Yüzde 72 Artış Bekliyor

Samsung ikinci çeyrek karının yüzde 72 artışla 12,1 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Samsung Kârında Yüzde 72 Artış Bekliyor

Samsung ikinci çeyrek karının yüzde 72 artışla 12,1 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com