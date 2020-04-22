Samsung İnsan Gözü ile Yarışacak Kamera Geliştiriyor!
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Samsung, Teknoloji

Samsung İnsan Gözü ile Yarışacak Kamera Geliştiriyor!

Son zamanlarda bir doygunluk durumu yaşayan akıllı telefonlar artık bileşen tarafında yapılan iyileştirmeler ve yeniliklerle gündeme geliyor. Bu noktada kamera teknolojileri önemli bir pazarlama ve rekabet alanı haline geldi ve Samsung 600 MP kamera sensörü ile bu alanda çığır açmayı hedefliyor gibi gözüküyor.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Samsung İnsan Gözü ile Yarışacak Kamera Geliştiriyor!

Son zamanlarda bir doygunluk durumu yaşayan akıllı telefonlar artık bileşen tarafında yapılan iyileştirmeler ve yeniliklerle gündeme geliyor. Bu noktada kamera teknolojileri önemli bir pazarlama ve rekabet alanı haline geldi ve Samsung 600 MP kamera sensörü ile bu alanda çığır açmayı hedefliyor gibi gözüküyor.

Samsung 600 MP Kamera Sensörü Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Samsung tarafından yayınlanan yeni bir blog yazısı, şirketin önümüzdeki dönemlere ait planları hakkında bazı ipuçlarını bizlere sunuyor.

Daha öncesinde yapılan araştırmalar çevremizi algılamamızı sağlayan gözlerimizin 500 MP çözünürlükle eşleştiğini işaret ediyor. Samsung yayınladığı blog yazısında 600 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü geliştirmeye başladığını ima etti. Bu da insan gözünün algılayabileceğinden daha keskin görüntü sensörleri üzerine çalışmaya başladığı anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy S20 Ultra ile birlikte 108MP ISOCELL sensörünü kullanan ilk şirketlerden birisi olmuştu. Bu yine de insan gözünün algılayabildiği değerlerin çok daha altında yer alıyor. Şirket, hedeflerine ulaşabilmek adına küçük sensörlerde geniş megapiksel paketleyebilmenin yollarını arıyor. Bu noktada standart olarak kullanılan 2x2 dizisine kıyasla 3x3 yapısına sahip bir NONACELL teknolojisi kullanılacak gibi gözüküyor.

Söz konusu teknolojinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu göz önüne alırsak bu sene karşılaşmayı beklemek pek de doğru olmaz. Tabii bu teknolojinin akıllı telefonlarda hiç kullanılmaması da mümkün. Buna karşın açıklamalar ve sızıntılar, bu senenin sonuna kadar 256 MP çözünürlüğe sahip kamera sensörleri ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.

Peki siz bu kadar yüksek ve insan gözünün algı eşiğinin üstünde yer alan çözünürlük değeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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