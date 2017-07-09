Samsung İkinci Çeyrek Kârını 12.11 Milyar Dolar Bekliyor

Samsung Rekor Kıran Karlılığının 2017'de de Sürmesini Bekliyor.





Galaxy S8 şirketin ikinci çeyrek karlılık projeksiyonunu 12.11 Milyar dolara yükseltti. Samsung ikinci çeyrekte 12.11 Milyar dolar işletme karı beklediğini açıkladı.



Samsung 2016 yılındaki sıkıntılı günlerinden sonra yine de işletme karı elde etmeyi başarmıştı. Şirket 2017'ye yeni modelleriyle hızlı girmiş rekor kar elde etmeye başlamıştı. Anlaşılan bu süreç 2. çeyrek beklentilerinde de artarak devam ediyor. Anlaşılan teknoloji devi için işler yoluna girmeye başladı.



Şirket ikinci çeyrekte bugüne kadarki en yüksek işletme karını verecek öngörülen kazançlarını açıkladı.



Samsung ikinci Çeyrek Karını 12.11 Milyar Dolar Bekliyor…





Bloomberg ve Reuters analistleri tarafından aktarılan bilgilere göre; beklenen rekor sayılacak bu rakamlarda Samsung'un ürettiği RAM, işlemciler ve ekran bileşenlerinin yanı sıra iyi gelen Galaxy S8'den de destek aldığına inanıyor.



Şirketin rekor kıran ilk çeyreğinden sonra yeni rekorların geleceğini düşünüyor. Galaxy S8 satışları başlamadan önce bu çeyreğe etki eden bir diğer olayda iPhone'a yapılan OLED ekran satışları da etkili olabilir.



Bloomberg, Reuters, Yonhap News



Samsung



http://www.teknotalk.com/samsung-ikinci-ceyrek-karlilik-beklentisi-58404/