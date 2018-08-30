Samsung Ifa 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni Sergiliyor

BERLİN, DHA-SAMSUNG, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile şekillenen yeni akıllı ev teknolojileri çağının ana hatlarını belirliyor. Samsung Electronics bugün IFA 2018 kapsamında düzenlediği basın toplantısında yeni akıllı ev teknolojileri çağını şekillendiren çığır açıcı ürün ve hizmetleri geliştirme taahhüdünün ana hatlarını sundu. Samsung, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile hayat bulan büyük teknolojik dönüşümlerin insanların yaşamına getirdiği muazzam rahatlığı, karmaşanın ortadan kalkarak günlük yaşam deneyimlerinin daha da iyileşmesini ve kullanıcıları rahatlatan güvenlik çözümlerini sergiledi.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "TV'ler, ekranlar, ses sistemleri, beyaz eşyalar ve elbette mobil cihazlar gibi çok geniş bir ürün portföyüne sahip olan Samsung, bu sayede sektörde her alana yayılan son teknoloji Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti destekli ürünleri ve hizmetleri eksiksiz olarak sunan benzersiz bir şirket konumuna erişti. Ürün ve hizmetlerimizin birbiriyle kusursuz bir etkileşim içinde olmasıyla müşterilerimizin yaşamını daha zengin, akıllı ve eğlenceli kılıyor, akıllı ev teknolojisi çağını şekillendirmek için çalışıyoruz."

8K ÇÖZÜNÜRLÜKLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE YENİ SINIR

Samsung, IFA 2018 bünyesinde tanıtımını yaptığı 8K Yapay Zeka Video Ölçekleme özelliğine sahip Q900R QLED 8K modeliyle televizyon endüstrisindeki inovasyon geldiği aşamayı sergiledi. 65", 75", 82" ve 85" olmak üzere dört ultra-büyük ekran boyutunda satışa sunulacak olan Samsung QLED 8K TV, sahip olduğu Gerçek 8K Çözünürlüklü Quantum Dot ekranı ve Q HDR 8K özellikleri ile 8K kalitesinde görüntüleri yaşama geçiriyor.

Gerçek 8K Çözünürlük özelliği, çoğu film stüdyosunun karşıladığı bir standart olan 4.000 nit parlaklık üretebiliyor. HDR10+ teknolojisine dayalı Q HDR 8K gerçekçi, canlı ve tam tamına yapımcının göstermeyi amaçladığı içeriği kullanıcıya aktaran mükemmel renklere sahip. Q900R'de bulunan ve Yapay Zekayla geliştirilen özel bir teknoloji olan 8K Yapay Zeka Video Ölçeklemesi, orijinal formattan tümüyle bağımsız olarak hem görüntü hem de ses kalitesini üstün 8K kalitesine çıkarmak için tasarlandı.

Samsung daha önce CES'de görücüye çıkardığı kurumsal ve ev-dışı izleme ortamları için tasarlanan son teknoloji ürünü Micro LED ekran modeli The Wall'u da duyurdu. Kendinden-aydınlatmalı bir ekran teknolojisine ve modüler tasarıma sahip The Wall tümüyle kişiselleştirilebilir olması sayesinde kullanıcılara ekranı ortamlarına nasıl entegre edeceklerine karar verme özgürlüğü sunuyor.

Son olarak, Samsung ve Harman Kardon tarafından üretilen yeni premium HW-N950 ve HW-N850 soundbar modelleriyle, yüksek ses kalitesinin Samsung'un her zaman öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor.

YENİ FİKİRLERLE TASARLANAN BEYAZ EŞYALAR

Teknolojik gelişmeler, modern yaşam biçimlerini ve insanların ev hayatı ile ilgili beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor. Bir yandan ev içerisinde mutfağın önemi artarken, mutfak içerisindeki beyaz eşyaların da birer akıllı kişisel asistana dönüştüğü görülüyor. Samsung ise bu dönüşümün vazgeçilmez öncülerinden biri olarak her alanda sunduğu Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmiş yeteneklerle donatılmış ürünleriyle, dönüşen evlerin ve yaşam tarzlarının her geçen gün çeşitlenen beklentilerine cevap veriyor.

Kullanıcılar Family Hub buzdolabıyla mutfak yaşamını her zamankinden daha rahat ve tatmin edici kılan akıllı ev teknolojisi deneyiminin keyfini sürüyor. Büyük dokunmatik ekranı kontrol paneli olarak kullanan Family Hub, üçüncü parti cihazlar da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazları kolayca yönetebiliyor. Kullanıcılar Bixby ve Ses Tanıma sayesinde ihtiyaç duydukları kişiye özel bilgilere anında erişirken Family Hub'ın Yemek Planlayıcısı kullanıcıların kişisel beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına en uygun yemek tarifi önerileriyle yemek planlarının en büyük yardımcısı haline geliyor.

Dual Cook Flex, esnek kapısı ve çift-pişirme fonksiyonuyla her aile üyesinin ihtiyacına uygun yemeği en verimli şekilde pişirebiliyor. Yemek Pişirme Kılavuzu sayesinde tüketiciler yemek içeriğine ve pişirme türüne göre hangi fırın programının kullanılması gerektiği konusunda öneriler alabiliyor.

Gerçek anlamda devrimci bir çamaşır makinesi olan Quick Drive insanların yaşamında iyiye doğru inanılmaz bir dönüşüm sağladı. Quick Drive yıkama performansından en küçük bir taviz vermeden yıkama süresini yarıya indirerek tüketicilerin zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Ayrıca Yapay Zeka destekli Q-rator çamaşır tanıma sistemi kişisel ve akıllı bir asistan gibi hareket ederken Çamaşır Planlayıcısı ise kullanıcının çamaşır yıkama işlemini istediği zaman başlayıp-bitirmesine izin vererek çamaşır yıkarken harcanan zamanı en aza indiriyor.

YENİ NESİL MOBİL DENEYİMLER

9 Ağustos tarihinde New York'ta tanıtımı yapılan ve Samsung'un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en güçlü akıllı telefon modeli olan Galaxy Note9 ve yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch da IFA kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle gelen Galaxy Note9, 4.000 mAh bataryası ile Samsung'un amiral gemisi Galaxy telefonlarında şimdiye kadar kullanılan en büyük pil kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Samsung Electronics standı IFA 2018 bünyesinde 31 Ağustos Cuma gününden 5 Eylül Çarşamba gününe kadar ikinci kattaki City Cube'da gezilebilecek.

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