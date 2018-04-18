Samsung, İf 2018'de 55 Ödülün Sahibi Oldu

Samsung Electronics, dünyaca ünlü iF 2018 Tasarım Ödülleri'nde dördü altın madalya olmak üzere toplam 55 ödül kazandığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre şirket, iF 2018 Tasarım Ödülleri'nde 55 ödülün sahibi olurken, bu ödüllerden 40'ı üstün ürün tasarımı, beşi profesyonel konsept tasarımı, sekizi iletişim tasarımı, biri ambalaj tasarımı ve biri de hizmet tasarımı nedeniyle ödüle layık bulundu.

Samsung Electronics, bu yılki dört altın madalya da dahil olmak üzere toplam 55 ödül kazanarak yarışmaya ilk kez katıldığı 1996'dan bu yana en büyük başarıyı elde etti. Şirket bu ödüllerle birlikte son üç yıl içinde iF Tasarım Ödülleri'ne katılan firmalar arasında en çok ödüle layık bulunan şirket haline geldi.

Samsung'un kazandığı 55 iF Tasarım Ödülü içinde; Galaxy S8 ve S8+, Galaxy Note 8, The Frame, QLED TV Q9 ve POWERstick PRO, Gear Sport, Gear 360, Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Standı gibi ürünler bulunuyor.