Samsung, Huawei Telefon Hediyeli Bir Etkinlik Düzenliyor

Bugüne kadar pek çok etkinlikte Huawei akıllı telefonların ödül olarak verildiğini görmüştük. Bu etkinliklerin ortak noktası ise Huawei tarafından düzenlenmesi ya da desteklenmesiydi. Haberimize konu olan etkinlikte ise düzenleyen şirket Samsung, ödül ise Huawei telefon oldu.

24 Haziran tarihinde 'ISOCELL' isimli etkinliğini Weibo hesaplarında duyuran Samsung, kazanana Huawei'nin Nova 4e telefonunu hediye edeceğini duyurdu. Siz sormadan biz söyleyelim: Samsung, Huawei Nova 4e'de Samsung tarafından üretilen ISOCELL görüntü sensörü bulunduğu için yarışmanın ödülünü bir Huawei telefon olarak belirlemiş.

Nova 4e'de bulunan sensör, Samsung'un 32 MP'lik GD1 sensörü. Bu sensör, bir akıllı telefonda kullanılan ilk 32MP çözünürlüklü sensör olma ünvanına da sahip.

Huawei Nova 4e 6,15 inçlik bir ekranda 2312x1080 çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor. Kirin 710 işlemcisini kullanan telefonda 4 ya da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. 24 MP geniş açılı sensörün yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörünü bulunduran telefon, arkada üç kamerayla karşımıza çıkıyor. Son olarak telefon, 3.340 mAh'lik bir bataryaya sahip.