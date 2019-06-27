Samsung, Huawei Mate X Satışa Çıkmadan Önce Dışa Katlanan Bir Telefon Tanıtacak
İçe katlanan Galaxy Fold ile hüsran yaşayan Samsung, şimdi de dışa katlanan bir cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Üstelik bu cihaz, Huawei'nin dışa katlanan cihazı Mate X'ten daha önce piyasaya çıkacak.
Samsung, uzun süre heyecanla beklenen katlanabilir telefonunda istenilen başarıyı yakalayamadı. Samsung'un hüsranının ardından sektör, Huawei'nin Mate X modeline odaklanmış durumda.
Koreli The Insider adlı yayının şirket içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Samsung, Galaxy Fold'un yenilenen tasarımını tamamladı ve planlarını, Huawei Mate X'ten önce piyasaya girecek şekilde oluşturdu. Tam bir seri çıkaracak olan firma, sadece Galaxy Fold'u çıkarmakla kalmayacak. İçe katlanan Fold'un yanında Mate X gibi dışa katlanan bir model de geliştiriliyor.
Huawei Mate X, oldukça şişkin fiyat etiketiyle Eylül 2019'da geliyor. Bu durumda Samsung'un en geç Ağustos 2019'da bombayı patlatması gerekiyor.
Huawei yetkilileri daha önce Mate X'i 5G için beklettiklerini açıklamıştı. Muhtemelen Samsung da yeni Fold'u 5G desteğiyle sunacak. Samsung, 2020 yılında katlanabilir telefon hattını yatay olarak geliştirecek. İddia edilen tasarımlar arasında 8 inç ekrana ve S pen kaleme sahip, Galaxy Note benzeri bir katlanabilir telefon da var. Bu telefon da Galaxy Fold gibi içeri katlanacak.
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