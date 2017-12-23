Samsung "Hız Kesebilir"

Samsung, liderinin yasal sorunlarına rağmen oldukça iyi bir sene geçirdi. Firma, senenin ikinci ve üçüncü çeyreği için rekor kar tabloları gösterdi. Hatta bir senelik rekor performansa doğru yol alıyordu. Ama piyasa analistleri Samsung'un dördüncü çeyrekte daha az kar elde edeceğini söylüyor. Ayrıca iki analist daha, Samsung'un dördüncü çeyrekteki kar tahminini düşürdü. Sebebi de yarı iletken endüstrisinin büyüme hızı hakkındaki endişe...



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Samsung'un hisse senedi fiyatları, Morgan Stanley'in Samsung'u tavsiye etmeyi bırakması üzerine büyük düşüş yaşamıştı. Bu hareketi de bu çeyrekte NAND fiyatlarının tersine dönmeye başlamasını ve bellek çipi talebinin yakında zirve yapacağını göstererek doğruladı.



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Samsung'un yarı iletken işi, son iki çeyrekte en çok kar getiren kalemdi. Bu bölüm için düşen karlar, firmanın ortalama karını da etkileyecek.



