Samsung, Hindistan'da On Max'ı Çıkarıyor

Samsung, Flipkart'ta yeni bir Galaxy On serisi telefonu tanıttıktan sonra, Galaxy On Max'i Hindistan'da resmi olarak satışa çıkardı. Telefon, bir hafta önce satışa sunulan Galaxy J7'nin yakın bir türevi. Fiyatı 16,900 INR olan cihaz (yaklaşk 262 dolar), Hindistan'da sadece Flipkart'ta satın alınabilecek.



Galaxy On Max'in (SM-G615F) sahip olduğu özellikler şöyle: 5.7 inç Full HD TFT ekran, bir 1.6GHz sekiz çekirdekli MediaTek MTK P25 Lite işlemci, 4GB RAM, 32GB dahili depolama, bir microSD kart yuvası, metal unibody tasarımı ve bir 3300 mAh batarya. Cihaz, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel birincil kamera ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ikincil kamerayla geliyor. İki kameraya da bir LED flash'ı eşlik ediyor. Cihaz, LTE ağlarıyla uyumlu ve çift-SIM destekliyor. Diğer bağlantı özellikleri arasında, GPS, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, microUSB port, ve bir 3.5mm kulaklık girişi var.



Telefon, home tuşuna entegre bir parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Ayrıca Samsung Pay Mini (UPI ve Paytm desteğine sahip şekilde) ve Social Camera (Instant Share, Live Filters ve Stickers ile) yüklü geliyor. Cihaz 8.1mm kalınlığında ve 178 gram ağırlığında. Siyah ve altın renk seçenekleri olacak, ve 10 Temmuz'da piyasaya çıkıyor. Kredi kartı veya debit kart kullananlar, 2,000 INR (yaklaşık 31 dolar) indirim hakkına sahip olacaklar.



