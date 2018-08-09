Samsung "Herkes İçin" Yüksek Hızlı 4tb Ssd Disk Üretimine Başladı

TeraByte SSD'lere Geçişin Habercisi, Samsung 4TB SSD Disk İnşa Ediyor



SSD Diskleri daha ucuza almanızı sağlayacak haber geldi. Samsung daha büyük kapasiteli SSD Diskleri üretmeye başladı. 4TB SSD Disklerin piyasada yaygınlaşması ile 128GB SSD, 256GB SSD ve 512 GB SSD Disklerin fiyatları ucuzlayabilir.

Samsung ilk 1 TB'lık Flash Çipini inşa ettiğinde daha büyük ölmekli SSD Disklerin yakında gelebileceğini söylemiştik. Samsung bir anlamda kullanıcılarına verdiği sözü tutuyor ve 4 TB SSD Disk üretiyor. Burada en önemli ayrıntı "Herkes için", sadece bulut hizmeti veren şirketler için değil.

"Samsung'un yeni 4-bit SATA SSD'si tüketiciler için Terabyte SSD'lere geçiş için büyük bir hamle olacak."

SSD'ler, 4-bit V-NAND bellek teknolojisini kullanan "endüstrinin ilk" olacak. QLC dört seviyeli hücreler, aynı hızlarda çalışırken önceki 3-bit hücreler ile aynı alana daha fazla bellek harcarlar. Bunun anlamı ise; yeni 4TB 2,5 inç SATA tabanlı SSD'ler, sırasıyla 540 MB/ s ve 520 MB/ s veri okuyabilir ve yazabilir; RAW 4K video dosyalarını yakalamak ve oynatmak için yeterince hızlıdır.

4TB sürücü 4. nesil 64-katman 1-terabit V-NAND çiplerinin sadece 32'sini kullanır. 4TB sürücü ile birlikte, bu yıl daha sonra 1TB ve 2TB SATA SSD'lerde tanıtılacak. enerprise M.2 NVMe 2018'de sunulacak.

Samsung yeni cihazlar için bu TeraByte SSD disklerin maliyetini ve fiyatlandırmasın henüz açıklamadı. Samsung 860 EVO 4TB SSD drive normal disklerden 4 kat daha pahalıya satılıyor. Tüketicilere yönelik olarak, yeni SSD'lere yönelik fiyatlandırma çok daha ucuz olmalı, ancak Samsung kendine güveniyor gibi görünüyor.

Samsung Herkes için Yüksek Hızlı 4 TB SSD Disk Üretiyor!

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https://www.teknotalk.com/samsung-herkes-icin-yuksek-hizli-4-tb-ssd-disk-uretiyor-64912/