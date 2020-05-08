Samsung Güvenlik Açığı 6 Yıl Sonra Kapatıldı: Büyük İhmal
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Samsung Güvenlik Açığı 6 Yıl Sonra Kapatıldı: Büyük İhmal

Samsung Güvenlik Açığı 6 Yıl Sonra Kapatıldı: Büyük İhmal
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Büyük bir kullanım oranına sahip olan Samsung, güvenlik açığı ile gündeme geldi.

Büyük bir kullanım oranına sahip olan Samsung, güvenlik açığı ile gündeme geldi. Şirketin neredeyse bütün akıllı telefonlarını etkileyen bu açık nedeniyle başı beladaydı. İşte Samsung kullanıcılarına büyük etkisi olan haberimizin detayları.

Huawei ve Apple gibi markalarla dünyanın en iyi akıllı telefonları arasında yer alan Samsung, yeni ürünler ortaya koymaya devam ediyor. Önceki ürünlerin ise yazılım güncellemelerini yapmaya devam eden şirket, bazen zor durumda kalabiliyor. Samsung akıllı telefonları hakkında önemli bir güvenlik açığı keşfedildi ve bu, şirketin başını belaya soktu.

Samsung güvenlik açığı yaklaşık olarak 6 yıllık

Teknoloji devinin akıllı telefonları, 2014 yılında "Qmage" isimli bir görüntü formatını destekliyordu. Dünya çapında tanınan güvenlik araştırmacısı Mateusz Jurczyk, Qmage desteği ve bu destek için tercih edilen "Skia" isimli bir Android kütüphanesinin sanıldığı gibi güvenli olmadığını söyledi.

Onun bu ifadeleri üzerine Samsung harekete geçti ve güvenlik ile ilgili çalışmalara başladı. Samsung akıllı telefonlarının mesajlar uygulaması üzerinden yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Bu durum birçok hacker tarafından kötüye kullanılabilir. Eğer yönlendirme daha farklı bir cihaza yapılırsa bunun önünde hiçbir engel olmaz.

Şirketin akıllı telefonlarına ait güvenlik açığından faydalanabilmek için bir akıllı telefona tekrarlanan MMS'ler gönderildi. Bunlar, gönderildikten hemen sonra Skia kütüphanesine geçmeye çalışıyordu. Cihaz içindeki koruyucu önlemler tarafından durdurulamayan bu MMS'ler, rahatlıkla dışarıdan kontrol edilebiliyordu. Samsung yaptığı bir güvenlik güncellemesi ile birlikte 6 yıllık sorunu gidermiş oldu. Sizler de buna benzer sorunlar yaşadıysanız yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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