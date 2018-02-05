Samsung Grubu'nun Varisi Lee Jae-Young Serbest Bırakıldı

Güney Kore devlet başkanı ile rüşvet skandalına isminin karışmasının ardından Samsung'un varisi Lee Jae-young hapse girmişti. 5 yıllık cezaya itiraz ederek hafifletilmesini ve ertelenmesini sağlayan Lee'nin serbest kalması ülkenin siyasi ve iş çevrelerinde büyük yankı buldu. …

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